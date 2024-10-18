П’ятниця, 18 Жовтня, 2024
5.5 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИВІЙНАСолдати КНДР отримують російську форму. Відео з полігону на росії
ВІЙНА

Солдати КНДР отримують російську форму. Відео з полігону на росії

Денис Молотов
Денис Молотов
Солдати КНДР отримують російську форму. Відео з полігону на росії

Росія вже у відкриту розпочала інтенсивну підготовку північнокорейських військових до участі у бойових діях на території України. Солдати з КНДР отримали спорядження, ідентичне тому, що носять російські війська. Таку інформацію надав Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в п’ятницю, 18 жовтня.

📢 «Нещодавно отримано кадри, яким не більше 72 годин. Це Сергіївський полігон на Далекому Сході росії», – повідомили в Центрі, підкріпивши свої слова відеоматеріалами.

Також 18 жовтня начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю The War Zone повідомив, що наразі на сході росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських військових, які проходять тренування для участі у війні.

За його словами, ці підрозділи мають бути готові до бойових дій в Україні вже 1 листопада. Він додав, що війська КНДР використовуватимуть російське озброєння і боєприпаси. Перший підрозділ, що налічує 2600 солдатів, буде відправлений до Курська, де тривають запеклі бої за плацдарм, встановлений українськими силами. Доля інших підрозділів наразі невідома.

☝️ Раніше, 14 жовтня, шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея фактично приєдналася до війни на боці росії.

📌 Згідно з повідомленням українських ЗМІ від 4 жовтня, які посилаються на дані розвідки, внаслідок ракетного удару біля окупованого Донецька загинули шестеро офіцерів з Північної Кореї.

📌 Також за даними розвідувальних джерел Південної Кореї, КНДР активно бере участь у війні в Україні. Північнокорейці вирішили направити поки що 12 тисяч військових, серед яких є підрозділи спецназу.

Попередня стаття
Покровськ: встановлюють захисні споруди та скасували опалювальний сезон
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Покровськ: встановлюють захисні споруди та скасували опалювальний сезон

ВІЙНА

Диктатор путін не поїде на саміт лідерів G20 до Бразилії

ПОЛІТИКА

Фейк: Польський військовий з Інтернаціонального легіону вбив свою дружину та її коханця-українця

СТОПФЕЙК

П’ятеро працівників комунальних служб постраждали у Херсоні від дрону рф

ВІЙНА

В Луганську підірвали автівку: ліквідація майора армії рф

ЛУГАНЩИНА

Пентагон зробить «усе можливе» для підтримки Плану перемоги – Остін

ПОЛІТИКА

Українські діти відстають у своїх знаннях на два роки від необхідного рівня

ОСВІТА

Шольц відкидає ключові положення Плану перемоги у війні з росією

ВАЖЛИВО

Південна Корея підтвердила відправку військ КНДР на росію

ВІЙНА

У центрі Луганська стався потужний вибух автомобіля – соцмережі

ЛУГАНЩИНА
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ