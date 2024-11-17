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В понеділок по всій Україні буде обмежено споживання електроенергії

Денис Молотов
Денис Молотов
В понеділок по всій Україні буде обмежено споживання електроенергії

У понеділок, 18 листопада, в усіх областях України будуть вимушено запроваджені заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомила компанія «Укренерго» у неділю, 17 листопада.

Згідно з повідомленням, обмеження діятимуть з 6:00 до 22:00, при цьому одночасно будуть задіяні дві черги відключень.

Причиною тимчасових обмежень стало пошкодження енергетичних об’єктів під час масованої ракетної атаки, що сталася у неділю.

📢 «Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», – йдеться у заяві компанії.

Водночас в «Укренерго» закликали громадян не використовувати одночасно кілька потужних електроприладів, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Порядок та тривалість відключень електроенергії:

Нагадаємо, споживачі в кожній області поділені на шість черг (груп), за винятком об’єктів критичної інфраструктури.

  • Якщо вводиться одна черга, відключення тривають 4 години на добу.
  • Дві черги – це 8 годин обмежень.
  • Три черги – 12 годин, а чотири черги означають понад 12 годин без електропостачання.

Рішення про розподіл навантаження протягом доби та тривалість відключень залишається за обленерго.

В понеділок по всій Україні буде обмежено споживання електроенергії

Сьогодні вранці через черговий напад російських військ в Україні було введено режим екстрених відключень електроенергії, який пізніше було скасовано.

☝️ Також нагадаємо, що в ніч проти неділі, 17 листопада, російські війська здійснили масовану комбіновану повітряну атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Удар був нанесений різними типами ракет та ударними дронами-камікадзе типу «Shahed». Усі російські повітряні цілі було виявлено, більшість з яких знищено силами ППО.

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