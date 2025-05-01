В ОП повідомили кількість військових у російському полоні

Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук в ефірі Еспресо 1 травня повідомила, що на сьогодні в російському полоні перебувають близько 8000 підтверджених українських військових. Однак, як зазначила посадовиця, є приклади, коли під час кожного обміну повертаються військові, яких росія не підтверджувала.

Верещук пояснила, що росія не завжди визнає перебування певних військових у полоні, і таким чином, під час обміну можна отримати до 10-20% «невідомих» військових.

📢 «Близько 8000 підтверджених в полоні, але ми маємо приклади, коли, наприклад, військові перебувають в полоні та ми про це не знаємо. Під час кожного обміну повертаються люди, яких росія не підтверджувала. Тобто ми маємо оцей 10-20% люфт, коли росія, не підтверджуючи перебування в полоні, передає військових українській стороні», – сказала вона.

Це дає надію родинам тих, чиї близькі мають статус «зниклих безвісти», адже, за її словами, серед них можуть бути люди, які фактично перебувають у полоні, але цього не підтверджено офіційно.

Також Верещук розповіла, що в російській неволі перебувають понад 2000 підтверджених цивільних українців. При цьому, за її словами, росія часто намагається подати українських цивільних як військових. В Україні визнали цей факт, зазначивши, що насправді ці люди не мали жодного відношення до військових. Вони перебували вдома чи на роботі під час початку повномасштабного вторгнення.

☝️ Верещук підкреслила, що такі цивільні не підлягають обміну, але їх повернення має бути безумовним. Вона також наголосила на важливості обміну «всіх на всіх». Треба забезпечити повернення всіх українців, що перебувають в російському полоні, незалежно від того, чи були вони військовими, чи цивільними.

Нагадаємо, що 19 квітня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та росією за посередництва ОАЕ. Тоді в Україну повернулися 277 воїнів.