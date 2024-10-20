В Молдові розпочалися президентські вибори та референдум за вступ до ЄС

У неділю, 20 жовтня, в Молдові розпочалися президентські вибори. Виборчі дільниці по всій країні відкриті з самого ранку, де громадяни можуть не лише обирати нового главу держави, але й висловити свою думку на референдумі стосовно вступу країни до Європейського Союзу, повідомляє Мoldova1.

За інформацією, виборці мають змогу проголосувати з 7:00 на 1987 виборчих дільницях. У бюлетенях представлено 11 кандидатів, включно з чинною президенткою Маєю Санду.

Президентські вибори в Молдові проводяться раз на чотири роки. Місцеві ЗМІ повідомляють, що колишній генеральний прокурор Олександр Стояногло, якого підтримує опозиційна Партія соціалістів, є одним із головних претендентів на вихід у другий тур. Лідер цієї партії, колишній президент Ігор Додон, не бере участі у виборах, але закликав своїх прихильників голосувати за Стояногло.

Крім виборів, жителі Молдови також голосують на референдумі, який може змінити Конституцію країни, офіційно закріпивши курс на вступ до ЄС.

Нагадаємо, що у 2022 році Молдова отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Президент Санду прагне завершити цей процес до 2030 року.

За межами країни виборчі дільниці відкриті в 37 країнах. В Україні їх дві – у Києві та Одесі. Найбільша кількість дільниць зафіксована в Італії – 60, у Німеччині – 26, у Франції – 20, а у Великій Британії – 17. У Румунії та США відкрилося по 16 дільниць.

24 грудня 2023 року президент Молдови Мая Санду оголосила про свою участь у наступних виборах, які відбуваються сьогодні. А міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос 24 березня заявив, що країна перебуває в умовах «повномасштабної гібридної війни» з росією.