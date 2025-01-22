В Китаї заявили, що досягли нового етапу створення термоядерного реактора

Хефейський інститут фізичних наук у Китаї оголосив про встановлення нового світового рекорду з підтримання стабільного стану плазми високої концентрації. Це важливий крок для розробки термоядерного реактора. Про це повідомило видання The Register в середу, 22 січня.

Під час експерименту на надпровідному токамаку вчені змогли підтримувати стабільний стан плазми протягом 1066 секунд, що становить майже 18 хвилин. Це значно перевершило попередній рекорд у 403 секунди.

Відповідно до даних Міжнародної агенції з атомної енергії, енергія, яка виділяється під час термоядерного синтезу, перевищує потужність ядерного поділу у чотири рази, а також у майже чотири мільйони разів перевищує енергію, яку отримують під час спалювання викопного палива, такого як вугілля чи нафта.

Для створення плазми на Землі необхідні значні енерговитрати. До цього часу існували сумніви щодо здатності токамаків виробляти більше енергії, ніж вони споживають.

У повідомленні Хефейського інституту не уточнюється, скільки тепла було отримано під час тривалого горіння плазми та чи вдалося досягти чистого приросту енергії. Також не зазначалося, яке паливо використовувалося у цьому експерименті. Однак саму подію називають «монументальним досягненням» та «критичним етапом» на шляху до створення повноцінного термоядерного реактора.

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