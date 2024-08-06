В Криму пожежа з вибухами біля аеродрому – соцмережі

У тимчасово окупованому Криму в районі аеродрому Октябрьское сталася пожежа, яка супроводжується вибухами. Про це повідомив моніторинговий Telegram-канал «Кримський вітер» у вівторок, 6 серпня. Інформація з’явилась з посиланням на повідомлення з фото та відео від підписників.

«Підписники повідомляють про пожежу в районі аеродрому “Октябрьское”. І що “бахкає там не по-дитячому”», – йдеться у повідомленні.

Канал також опублікував відео, де вирує пожежа, задимлення та вибухи.

Незабаром так званий «Мінтранс» Криму оголосив про призупинення залізничного руху на ділянці Сімферополь – Джанкой через «технічні причини».

За інформацією підписників «Кримського вітру», «горить і вибухає десь у районі сіл Широке та Ленінське». Поруч із Широким проходить залізниця (станція Прольотна), яку наразі перекрили.

«Підписники повідомляють, що висадили в повітря склади боєприпасів, які тепер під землею детонують. Жителі сіл Ленінське та Зоряне сидять у підвалах, бо снаряди розлітаються після вибухів», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше було повідомлено, що у тимчасово окупованому Криму під час нічної ракетної атаки було знищено чотири пускові установки систем російського ППО С-400.