У Криму було знищено російські ППО С-400 – ЗМІ

На тимчасово окупованій території Криму під час нічної ракетної атаки було знищено чотири пускові установки російської протиповітряної оборони С-400. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер», посилаючись на свої джерела у п’ятницю, 2 серпня.

📢«Як ми повідомляли, попередньо, вночі в Криму було знищено чотири пускові установки С-400», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вночі у Севастополі на висотах Кая-Баш було уражено позицію ЗРК С-400 «Тріумф» – 4 пускові установки на базі МАЗ-543 та радіолокаційна станція типу 92Н6. На цьому місці були зафіксовано супутником осередки пожеж.

У соціальних мережах поширюється відео, на якому нібито зафіксовані пуски ракет ATACMS по Криму, які вразили С-400.

👉 Нагадаємо, сьогодні вночі в Криму пролунала серія потужних вибухів. Окупантами було оголошено повітряну тривогу та балістичну загрозу. Гучні вибухи чули у Севастополі, Балаклаві, Саках, Євпаторії та Сімферополі.

📌 Раніше, 26 липня, Генштаб ЗСУ повідомив про удар по аеродрому Саки в тимчасово окупованому Криму. Пізніше у соцмережах з’явилась інформація про ураження двох літаків Су-30СМ.

📌 Також у суботу, 27 липня, ГУР повідомляло про знищення трьох військових гелікоптерів на території росії.