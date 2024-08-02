Субота, 3 Серпня, 2024
20.7 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИВІЙНАУ Криму було знищено російські ППО С-400 – ЗМІ
ВІЙНА

У Криму було знищено російські ППО С-400 – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Знищено установки С-400
Архівне фото знищеної російської установки ППО С-400

На тимчасово окупованій території Криму під час нічної ракетної атаки було знищено чотири пускові установки російської протиповітряної оборони С-400. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер», посилаючись на свої джерела у п’ятницю, 2 серпня.

📢«Як ми повідомляли, попередньо, вночі в Криму було знищено чотири пускові установки С-400», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вночі у Севастополі на висотах Кая-Баш було уражено позицію ЗРК С-400 «Тріумф» – 4 пускові установки на базі МАЗ-543 та радіолокаційна станція типу 92Н6. На цьому місці були зафіксовано супутником осередки пожеж.

У соціальних мережах поширюється відео, на якому нібито зафіксовані пуски ракет ATACMS по Криму, які вразили С-400.

👉 Нагадаємо, сьогодні вночі в Криму пролунала серія потужних вибухів. Окупантами було оголошено повітряну тривогу та балістичну загрозу. Гучні вибухи чули у Севастополі, Балаклаві, Саках, Євпаторії та Сімферополі.

📌 Раніше, 26 липня, Генштаб ЗСУ повідомив про удар по аеродрому Саки в тимчасово окупованому Криму. Пізніше у соцмережах з’явилась інформація про ураження двох літаків Су-30СМ.

📌 Також у суботу, 27 липня, ГУР повідомляло про знищення трьох військових гелікоптерів на території росії.

Попередня стаття
Війська рф вдарили по автобусу з пасажирами на Харківщині
Наступна стаття
До України повернули ще 254 тіла полеглих Захисників
- Реклама -
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Знищено російський підводний човен – носій ракет «Калібр»

ВАЖЛИВО

Важлива російська ціль: бійці СБУ знищили ТОС-1А Сонцепьок

ВІЙНА

Кредитні рейтинги України знижено – S&P Global

ЕКОНОМІКА

На росії було завдано удар по аеродрому «Морозовськ» – ЗСУ

ВАЖЛИВО

Ще вісьмох дітей вдалось повернути з окупації

СУСПІЛЬСТВО

Знайшли чергове тіло чоловіка на березі Тиси – ДПСУ

СУСПІЛЬСТВО

Буданов: російські окупанти на Харківщині – «питання часу»

ВІЙНА

Генштаб: на фронті сталося 123 бої, найбільше атак відбито на Покровському напрямку

ПОДІЇ

Камала Гарріс – кандидат демократів на пост президента США

ПОЛІТИКА

Мирноград під російською атакою: поранена жінка та двоє дітей

ВІЙНА
Завантажити більше
- Реклама -

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

"Ірта-Fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція «Ірта-fax» може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

[email protected]

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"