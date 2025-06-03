В Австрії обмежили медстрахування для українців під тимчасовим захистом

В Австрії з 1 червня перестала діяти система обов’язкового медичного страхування для українців під тимчасовим захистом, які не мають роботи і не отримують базового соціального забезпечення. Про це з посиланням на офіційні джерела повідомило агентство APA.

📢 «Обов’язкове медичне страхування для переміщених осіб з України завершилося, як і було заплановано, наприкінці травня. Утім, практичні наслідки наразі незначні, оскільки діє шеститижневий пільговий період – до 12 липня», — йдеться у повідомленні.

☝️ Упродовж цього перехідного терміну українці зберігають право на медичні послуги, зокрема відвідування лікаря та отримання ліків. Крім того, особи, які працюють або користуються базовим забезпеченням, залишаються у системі медичного страхування.

📌 У цей час українцям доведеться самостійно подбати про подальше страхове покриття. Це можливо:

або через офіційне працевлаштування (яке автоматично включає соціальне страхування),

або шляхом самострахування.

📊 За наявною інформацією, більшість українців, які перебувають в Австрії, не постраждають від цих змін. На початку травня в системі базового забезпечення перебували приблизно 35 тисяч осіб, ще частина українців вже офіційно працевлаштовані.

ℹ️ Базове соціальне забезпечення надається тим, хто не має змоги самостійно забезпечити себе та свою родину необхідними засобами для життя, а також у разі відсутності або нестачі допомоги з інших джерел.

❗️Найбільше нові правила вплинуть на тих українців, хто має фінансові резерви, але не працює і не подає на базову допомогу.

📌 Нагадаємо, нещодавно МВС Австрії ухвалило рішення про призупинення процедури возз’єднання сімей для осіб, що подаються на притулок.

📉 Раніше повідомлялося, що понад 70% українських біженців планують залишитись у Європі, при цьому майже половина вже мають роботу.

☝️ Нагадаємо, що в Австрії пройшла офіційна церемонія складання присяги нового канцлера країни. На цю посаду призначений Крістіан Штокер, який очолює консервативну Австрійську народну партію (ÖVP