Узбережжя Одещини у плямах мазуту від затонулих російських танкерів

Чорні плями мазуту, що утворилися внаслідок затоплення російських танкерів, вкрили узбережжя Одеської області. Про це у Facebook повідомив доктор біологічних наук Іван Русєв.

📢 «Ось і до наших одеських берегів дісталася страшна мазутна біда Чорного моря. Після штормів на піщаний пересип в рекреаційній зоні “Катранка” біля Дунайського біосферного заповідника і Національний природний парк “Тузлівські лимани” штормом винесло мазут. Він вилився після аварії рашистських танкерів у Керченській протоці», – написав Русєв.

Він підкреслив, що наслідки таких екологічних катастроф мають значний і довготривалий вплив. Тисячі тонн російського мазуту, які потрапили до моря, становлять серйозну загрозу для екосистем Чорного моря і його біорізноманіття.

📢 «Ця екокатастрофа стане черговим негативним і суттєвим вагомим додатком до поступової загибелі життя у Чорному морі. Зараз команда нацпарку проводить обстеження різних ділянок пересипу, і наша адміністрація нацпарку ще буде інформувати про масштаби забруднення», – додав еколог.

☝️ Нагадаємо, що ще 9 січня представник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук попереджав, що нафтопродукти, які потрапили до моря внаслідок аварій двох російських танкерів у Керченській протоці, можуть досягти узбережжя Одеси та Миколаєва.

📌 Відомо, що 15 грудня 2024 року два танкери рф – “Волгонефть 212/239”, які перевозили мазут, затонули в районі Керченської протоки. Уже 17 грудня міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук заявила, що попередня оцінка збитків від цієї катастрофи може становити $14 млрд.