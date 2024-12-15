Неділя, 15 Грудня, 2024
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У Керченській протоці затонули два російські танкери

Денис Молотов
Денис Молотов
У Керченській протоці затонули два російські танкери

Два російські танкери – «Волганєфть-212» і «Волганєфть-239» – затонули в Керченській протоці, на відстані кількох кілометрів від берега. Інформацію про це оприлюднили ЗМІ та Телеграм-канали, посилаючись на свідчення очевидців, 15 грудня.

За повідомленнями, рано-вранці потужні хвилі розламали обидва судна. Спершу було пошкоджено танкер «Волганєфть-212», який перевозив понад 4 тонни мазуту. Через годину аналогічна доля спіткала і танкер «Волганєфть-239». На кожному з танкерів перебувало по 13 членів екіпажу. Наразі жодної інформації про їхню долю немає.

📢 «Вранці надійшло повідомлення, що за 8 кілометрів перед Керченською протокою зазнає лиха судно з мазутом “Волганєфть-212” з припискою в порту Санкт-Петербурга», – сказав співрозмовник російському відділенню “Інтерфаксу” в екстрених службах.

Напередодні в регіоні було оголошено штормове попередження. За даними метеорологів, пориви вітру сягали 22 метрів на секунду.

У Керченській протоці затонули два російські танкери
Так російська посудина виглядала раніше

Раніше аварія сталася з судном Seamark під прапором Коморських островів, яке затонуло в Чорному морі поблизу Краснодарського краю. Тоді висота хвиль у районі події сягала трьох метрів, але усіх 11 членів екіпажу вдалося врятувати.

☝️ Також нагадаємо, у четвер, 22 серпня, ймовірно, стався ракетний удар по російському порту «Кавказ» біля Керчі. ЗМІ на росії повідомляють, що на поромі, який знаходився в порту, перебувала велика кількість цистерн з пальним. Варто зазначити, що порт «Кавказ» розташований на косі Чушка Краснодарського краю на росії у Керченській протоці.

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