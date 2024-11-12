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Уряд спростив переведення бійців між військовими частинами ЗСУ

Денис Молотов
Денис Молотов
Уряд спростив переведення бійців між військовими частинами ЗСУ

Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо спрощення процедури переведення військовослужбовців між військовими частинами ЗСУ. Починаючи з 15 листопада, військові отримають можливість подавати рапорт на переведення через мобільний додаток «Армія+». Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський на своєму каналі в Telegram.

📢 «Це стосується переводів саме з ініціативи воїнів. Механізм розроблявся у взаємодії громадянського суспільства, Міністерства оборони України та Збройних Сил України. Ми про це домовилися на зустрічі із громадянським суспільством у жовтні», — зазначив президент.

За словами Зеленського, для переведення військовослужбовцю необхідно подати рапорт у додатку «Армія+», який пройде перевірку протягом 72 годин. У разі відмови військовий отримає повідомлення з поясненням причин.

📢 «Міністерство оборони України має проконтролювати дієвість затвердженого механізму. Технічна готовність старту – 15 листопада», — наголосив Зеленський.

Раніше в додатку «Армія+» провели опитування серед військових щодо труднощів із переведенням на інші місця служби. Головними питаннями були:  актуальне службове становище, зобов’язання, військовий досвід та причини бажання змінити частину. У Міноборони тоді повідомили про підготовку до спрощення процедури переведень для військовослужбовців.

Мобільний додаток «Армія+» було офіційно запущено в Україні 8 серпня з метою скоротити паперовий документообіг у ЗСУ. У жовтні Міноборони анонсувало новий функціонал у додатку, включаючи навчальні модулі та розширення переліку електронних рапортів.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що шостий президент України Володимир Зеленський затвердив закони №12152 та №12151. За ними було продовжено дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів.

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