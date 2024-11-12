Уряд спростив переведення бійців між військовими частинами ЗСУ

Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо спрощення процедури переведення військовослужбовців між військовими частинами ЗСУ. Починаючи з 15 листопада, військові отримають можливість подавати рапорт на переведення через мобільний додаток «Армія+». Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський на своєму каналі в Telegram.

📢 «Це стосується переводів саме з ініціативи воїнів. Механізм розроблявся у взаємодії громадянського суспільства, Міністерства оборони України та Збройних Сил України. Ми про це домовилися на зустрічі із громадянським суспільством у жовтні», — зазначив президент.

За словами Зеленського, для переведення військовослужбовцю необхідно подати рапорт у додатку «Армія+», який пройде перевірку протягом 72 годин. У разі відмови військовий отримає повідомлення з поясненням причин.

📢 «Міністерство оборони України має проконтролювати дієвість затвердженого механізму. Технічна готовність старту – 15 листопада», — наголосив Зеленський.

Раніше в додатку «Армія+» провели опитування серед військових щодо труднощів із переведенням на інші місця служби. Головними питаннями були: актуальне службове становище, зобов’язання, військовий досвід та причини бажання змінити частину. У Міноборони тоді повідомили про підготовку до спрощення процедури переведень для військовослужбовців.

Мобільний додаток «Армія+» було офіційно запущено в Україні 8 серпня з метою скоротити паперовий документообіг у ЗСУ. У жовтні Міноборони анонсувало новий функціонал у додатку, включаючи навчальні модулі та розширення переліку електронних рапортів.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що шостий президент України Володимир Зеленський затвердив закони №12152 та №12151. За ними було продовжено дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів.