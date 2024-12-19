Ураження стратегічного об’єкта окупантів у Ростовській області

У ніч проти четверга Збройні сили України (ЗСУ) завдали удару по стратегічному об’єкту російських окупантів – Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 19 грудня.

Як зазначено в повідомленні, операцію здійснили із залученням сил і засобів Військово-Морських сил України та Служби безпеки України, у тісній взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

📢 «Підтверджується пожежа в районі об’єкта, а саме на установці каталітичного крекінгу ЕЛОУ-АВТ-2.5. Детальніша інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється», – зазначили у Генштабі.

📌 Новошахтинський нафтопереробний завод є єдиним НПЗ, що функціонує на території ростовської області. Його потужності забезпечують потреби збройних сил росії. Завод спеціалізується на виробництві мазуту, судового та дизельного пального, пічного пального й прямогонного бензину. Щорічна проєктна потужність підприємства сягає 7,5 мільйона тонн нафти.

У Генштабі підкреслили, що Сили оборони України продовжують послідовно послаблювати воєнно-економічний потенціал росії.

📢 «Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України», – йдеться у повідомленні.

Тієї ж ночі в Новошахтинську сталася потужна пожежа. Свідки повідомляли про активність безпілотників і можливий ракетний удар. У Центрі протидії дезінформації (ЦПД) пізніше пояснили стратегічну важливість ураження цього об’єкта.

Раніше, у середу ввечері, стало відомо про ракетний обстріл Таганрозького металургійного заводу, який також розташований у Ростовській області. Згідно з інформацією ЦПД, підприємство є одним із найбільших хімічних заводів на росії та займається виробництвом ракетного палива й вибухових речовин.

☝️ Також нагадаємо, що на аеродромі в місті Кримськ, розташованому в Краснодарському краї на росії, винищувач Су-30 було знищено внаслідок пожежі. Інформацію про це в суботу, 14 грудня, оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР).