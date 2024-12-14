У Краснодарському краї на росії знищено винищувач Су-30 та локомотиви – ГУР

На аеродромі в місті Кримськ, розташованому в Краснодарському краї на росії, винищувач Су-30 було знищено внаслідок пожежі. Інформацію про це в суботу, 14 грудня, оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР).

У розвідці також повідомили, що напередодні, 13 грудня, у Краснодарі сталася масштабна пожежа, яка вивела з ладу три залізничні локомотиви російського виробництва.

☝️ Нагадаємо, що в ніч проти 14 грудня Сили оборони України завдали удару по нафтобазі в місті Орел (на росії). У результаті атаки постраждала лінійно-виробнича диспетчерська станція (ЛВДС) «Стальной конь», що призвело до масштабної та потужної пожежі.

👉 Раніше в районі Брянська пролунали близько десяти вибухів. Згодом на території нафтопереробного заводу, який належить оператору магістральних нафтопроводів «Транснєфть», розпочалася пожежа. Генеральний штаб України підтвердив, що нафтобазу у Брянську було уражено.

📌 У Сирії росіяни “скиглять” через складнощі евакуації своїх солдатів, – не можуть дістатися з провінції Хомс до авіабази Хмеймім через страх атак на колони, повідомили у ГУР МОУ у суботу, 14 грудня.