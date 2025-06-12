Уночі рф випустила 63 дрони по Україні – Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 12 червня, починаючи з 22:00, російська окупаційна армія здійснила чергову масовану атаку на територію України. Ворог використав 63 ударні безпілотники різних типів, включно з БпЛА типу «Shahed» та дронами-імітаціями. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України у Telegram.

📢 «У ніч на 12 червня (з 22:00 11 червня) противник атакував 63 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Охтарськ – рф, Чауда – ОТ Криму», – зазначили в повідомленні.

До 09:00 Силам оборони вдалося знешкодити 49 ворожих дронів: 28 знищені засобами вогневого ураження, ще 21 локаціно втрачені – пригнічені або втратили керування внаслідок дій РЕБ.

📢 «Зафіксовано попадання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях, падіння збитих (уламки) у 4 локаціях», – додали у Повітряних силах.

☝️ Основними напрямками атаки стали Харківська, Донецька та Одеська області. Відбиттям повітряного удару займались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи (МВГ) та оператори безпілотних систем.

Раніше повідомлялося, що в Нікополі російські війська завдали удару по рятувальниках, а під час прибуття медиків здійснили повторний обстріл.

☝️ Також нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року до 12 червня 2025 року загальні втрати армії рф в Україні перевищили 1 мільйон осіб. Крім того, ЗСУ завдали удару по аеродрому Саваслейка в Нижегородській області рф.