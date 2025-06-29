Унаслідок атаки рф постраждала залізнична інфраструктура Полтави

У ніч на 29 червня російські війська завдали чергового масованого удару по Україні. Однією з цілей стала залізнична інфраструктура Полтави. Про це повідомила пресслужба АТ «Укрзалізниця».

💢 Зафіксовані серйозні пошкодження вокзалу Полтава – Південна:

вибито вікна та двері;

вибито вікна та двері; частково зруйновано перекриття;

ударною хвилею зачеплено також приміський вокзал ;

; постраждали пасажирські вагони та адміністративні приміщення.

📢 «Пасажири та працівники перебували в укриттях. Ніхто не постраждав. І це — найважливіше», — зазначили в Укрзалізниці.

☝️ Попри руйнування, всі поїзди курсують відповідно до графіка.

🚧 За оновленими даними міської влади, після атаки в Полтаві зафіксовано ушкодження на 46 об’єктах громади.

Зокрема:

зруйновано покрівлі у двох житлових будинках,

вибито щонайменше 151 вікно ,

, в одному з навчальних закладів — 39 розбитих вікон.

📞 До міської оперативної служби надійшло понад 100 звернень мешканців. На місцях працюють комунальні служби, а волонтери та благодійники від початку дня допомагають постраждалим.

🛡️ Нагадаємо, у ніч проти 29 червня рф застосувала 537 засобів повітряного нападу, з яких 249 цілей було збито, ще 226 — локаційно втрачені. Наразі всі профільні служби продовжують ліквідацію наслідків на місцях обстрілів.

Під час протиповітряної операції загинув льотчик F-16, підполковник Максим Устименко, який встиг знищити сім ворожих цілей. Попри втрату висоти, льотчик зробив усе можливе, щоби відвести бойову машину від житлового сектору. Катапультуватися він не встиг.