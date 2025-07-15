Вівторок, 15 Липня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Українці тут були, українці тут є, українці тут будуть – Зеленський

Денис Молотов
Денис Молотов

Шостий президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян України з нагоди Дня Державності і Дня хрещення Київської Русі. Звернення глави держави було оприлюднено його пресслужбою у вівторок, 15 липня.

📢 «Цей день – про зв’язок. Про всі етапи нашого державотворення й те, що об’єднує десятки поколінь – тих, хто жив на цій землі тисячу років тому, і тих, хто живе зараз. Міст крізь часи, який стоїть на трьох нерушимих опорах: українці тут були, українці тут є, українці тут будуть», — заявив Зеленський.

🛡️ «Ми просто захищаємо свій дім»

Зеленський підкреслив, що попри війну, втрати й загрозу щоденних атак, українці не втрачають людяності, залишаються гідними й кожного ранку доводять: життя перемагає.

📢 «Ми часто чуємо від партнерів: “Як вашим людям це вдається? Така міцність, витримка, сталевість…” Вони кажуть: “Це феномен українського народу”», — зазначив глава держави.

☝️ Але, за його словами, українці не чинять опір задля похвали: «так, це приємні слова, але сьогодні українці тримаються не заради цього, не для гучних епітетів на нашу адресу».

📢 «Ми просто люди, які захищають дім, свій дім, і ми не можемо інакше, бо не хочемо інакше. Не хочемо, аби тут була Росія. От і вся правда»

🛡️ «Наша історія — це наша сила»

Зеленський подякував мільйонам українців, які сьогодні борються й працюють заради України:

📢 «Наш народ. Наша історія. І шлях від хрещення Русі – України до сьогоднішнього дня. Дня нашої державності й того досвіду кожного покоління, який допомагає нам сьогодні триматись, вірити в себе, вірити в Україну, вірити, що ми зможемо».

👉 День Української Державності відзначається щороку в день Хрещення Київської Русі-України, вшанування пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира Великого.

❗ Це державне свято було запроваджене указом Президента України 24 серпня 2021 року.

🔄 У 2022–2023 роках День Державності припадав на 28 липня. Але вже з 2024 року він святкується 15 липня — у зв’язку з переходом Православної церкви України та Української греко-католицької церкви з Юліанського на Новоюліанський календар.

✅ Відповідний закон був ухвалений Верховною Радою 14 липня 2023 року.

📢 «Я дякую вам. Мільйонам українців. Мільйонам характерів, із яких складається наша держава. Наш народ. Наша історія. І шлях від хрещення Русі – України до сьогоднішнього дня. Дня нашої державності й того досвіду кожного покоління, який допомагає нам сьогодні триматись, вірити в себе, вірити в Україну, вірити, що ми зможемо». – Зеленський В.О.

 

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

НОВИНИ ТИЖНЯ

ЄС вже майже погодив нові санкції проти росії – ЗМІ

ВАЖЛИВО

У Повітряних силах повідомили подробиці нічної атаки

ВІЙНА

183 бої на фронті: Покровський та Новопавлівський напрямки найгарячіші – карта від Генштабу

ПОДІЇ

Херсонщина під постійними атаками: щонайменше шестеро поранених

ВІЙНА

ППО ліквідувала більшість дронів під час нічної атаки рф

ВІЙНА

Угода про припинення вогню у Газі відкладається – ЗМІ

ПОЛІТИКА

У Києві після нічної атаки рф кількість постраждалих зросла

ВАЖЛИВО

Келлог у Києві: США і Україна координують політику проти росії

ВАЖЛИВО

Трамп цікавився чому Україна не вдарила по москві та пітеру

ВАЖЛИВО

Зеленський бачить Свириденко на посаді голови уряду України

ВЛАДА
Завантажити більше
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"