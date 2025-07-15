Українці тут були, українці тут є, українці тут будуть – Зеленський

Шостий президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян України з нагоди Дня Державності і Дня хрещення Київської Русі. Звернення глави держави було оприлюднено його пресслужбою у вівторок, 15 липня.

📢 «Цей день – про зв’язок. Про всі етапи нашого державотворення й те, що об’єднує десятки поколінь – тих, хто жив на цій землі тисячу років тому, і тих, хто живе зараз. Міст крізь часи, який стоїть на трьох нерушимих опорах: українці тут були, українці тут є, українці тут будуть», — заявив Зеленський.

🛡️ «Ми просто захищаємо свій дім»

Зеленський підкреслив, що попри війну, втрати й загрозу щоденних атак, українці не втрачають людяності, залишаються гідними й кожного ранку доводять: життя перемагає.

📢 «Ми часто чуємо від партнерів: “Як вашим людям це вдається? Така міцність, витримка, сталевість…” Вони кажуть: “Це феномен українського народу”», — зазначив глава держави.

☝️ Але, за його словами, українці не чинять опір задля похвали: «так, це приємні слова, але сьогодні українці тримаються не заради цього, не для гучних епітетів на нашу адресу».

📢 «Ми просто люди, які захищають дім, свій дім, і ми не можемо інакше, бо не хочемо інакше. Не хочемо, аби тут була Росія. От і вся правда»

🛡️ «Наша історія — це наша сила»

Зеленський подякував мільйонам українців, які сьогодні борються й працюють заради України:

📢 «Наш народ. Наша історія. І шлях від хрещення Русі – України до сьогоднішнього дня. Дня нашої державності й того досвіду кожного покоління, який допомагає нам сьогодні триматись, вірити в себе, вірити в Україну, вірити, що ми зможемо».

👉 День Української Державності відзначається щороку в день Хрещення Київської Русі-України, вшанування пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира Великого.

❗ Це державне свято було запроваджене указом Президента України 24 серпня 2021 року.

🔄 У 2022–2023 роках День Державності припадав на 28 липня. Але вже з 2024 року він святкується 15 липня — у зв’язку з переходом Православної церкви України та Української греко-католицької церкви з Юліанського на Новоюліанський календар.

✅ Відповідний закон був ухвалений Верховною Радою 14 липня 2023 року.

📢 «Я дякую вам. Мільйонам українців. Мільйонам характерів, із яких складається наша держава. Наш народ. Наша історія. І шлях від хрещення Русі – України до сьогоднішнього дня. Дня нашої державності й того досвіду кожного покоління, який допомагає нам сьогодні триматись, вірити в себе, вірити в Україну, вірити, що ми зможемо». – Зеленський В.О.