Українські сили вразили ключову російську РЛС на передовій

Українські сили на одному з важливих напрямків фронту на сході країни знищили російський радіолокаційний комплекс розвідки (РЛС) та контролю стрільби «Зоопарк-1М». Про це 4 червня повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ ОСУВ «Хортиця» у Telegram.

📢 «Завдяки майстерним діям розвідників бригади артрозвідки Чорний ліс вдалося виявити та скоригувати удар по РЛС ворога в момент розгортання. Радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби Зоопарк-1М – дуже жирна ворожа ціль», — зазначається у повідомленні.

Угруповання «Хортиця» уточнило, що ця станція використовується російськими військами для контрбатарейної боротьби.

📢 «Станція точно вираховує позиції артилерії, мінометів та навіть ППО під час стрільби. Через це вона є дуже небезпечною для українських захисників на передовій», — наголосили українські військові.

За наявною інформацією з відкритих джерел, орієнтовна вартість комплексу «Зоопарк-1М» становить близько 25 мільйонів доларів США.

☝️ Нагадаємо, раніше українські підрозділи вже повідомляли про знищення подібного радіолокаційного комплексу на Новопавлівському напрямку. Зазначається, що оператори безпілотників виявили російську РЛС у добре замаскованому місці та успішно завдали удару, вивівши систему з ладу. Цей тип радіолокаційного обладнання використовується рф для контрбатарейної боротьби.

ℹ️ Розробка комплексу 1Л219 «Зоопарк» почалася у 1981 році. 5 липня 1981 року виконавцем робіт було призначено НДІ «Стріла» (м. Тула, РРФСР). Комплекс почали розробляти практично одночасно із його конкурентом — 1Л220, який розроблявся у НВК «Іскра» (м. Запоріжжя, УРСР).

У 1991 році Радянський Союз розпався, і розробники опинилися в різних країнах, і незалежно один від одного продовжуючи розробки.

На озброєння ВС росії був прийнятий 1992 року та було виготовлено два серійні зразки. У 2002 році був представлений модернізований комплекс з індексом 1Л219М.