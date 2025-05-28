Українські сили уразили чотири важливі об’єкти ВПК росії – Генштаб

Українські військові уразили одразу чотири стратегічні підприємства військово-промислового комплексу (ВПК) рф. Про це у середу, 28 травня, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

☝️ Операції були реалізовані підрозділами Сил спеціальних операцій, СБУ та Сил безпілотних систем.

💥 АТ “Кронштадт”, Дубна, московська область:

Було підтверджено ураження цього підприємства, попри активну роботу російських систем ППО. Завод спеціалізується на виробництві безпілотних авіаційних систем, серед яких БпЛА «Оріон», «Іноходєц», «Молнія», «Гром», «Терміт», «Геліос» і «Сіріус», а також наземних комплексів управління.

💥 Завод “Радуга”, також у Дубні:

Окремо підрозділи СБУ вразили підприємство, яке виготовляє крилаті ракети різних типів: «повітря-повітря», «повітря-земля» та «земля-земля». Як зазначено, тут виробляють ракети Х-101/555, Х-69, Х-59МК, які росія використовує для ударів по українських містах і цивільній інфраструктурі.

💥 АТ “Ангстрем”, московська область:

Вночі Сили безпілотних систем атакували ще одне підприємство в Підмосков’ї, що займається розробкою мікроелектронної компонентної бази, яку широко використовують оборонні підприємства рф. Зафіксовано влучання в район цілі.

💥 Комбінат “Дмитрівський”, Іванівська область:

Напередодні було уражено ще один об’єкт – хімічне підприємство, що виробляє компоненти вибухівки, порохів та паливні добавки для авіаційного і ракетного озброєння. За словами Генштабу, ця продукція надходила до інших ВПК-заводів росії.

📢 У Генштабі ЗСУ підкреслили:

«Фіксувалися вибухи на території заводу. Підприємство виробляє органічні хімічні речовини – компоненти вибухівки та порохів, а також добавки до ракетного та авіаційного палива. Постачає продукцію до низки інших підприємств ВПК росії».

🛑 Раніше у ЗМІ повідомлялося про пожежу в російському Зеленограді після атаки дронів на технопарк ЕЛМА. Також через атаку було призупинено роботу двох московських аеропортів – Внуково та Жуковський.