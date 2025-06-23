Українські дрони атакували ВПК-об’єкти рф в Ростовській області

У ніч проти 23 червня відбулася масштабна атака дронів у ростовській області на росії, про що повідомив тимчасово виконувач обов’язків губернатора Юрій Слюсар. За його словами, у Каменському районі безпілотники влучили в одне з промислових підприємств, де згодом спалахнула пожежа. За інформацією міноборони рф, російські ППО начебто збили 14 дронів у небі над регіоном. Про вибухову подію на росії також інформує The Moscow Times у понеділок, 23 червня.

Втім, за даними телеграм-каналу «Кримський вітер» із посиланням на супутникові знімки системи NASA FIRMS, удар припав по комбінату Атлас Росрезерву поблизу Каменськ-Шахтинського. Цю ж інформацію підтвердив український моніторинговий ресурс Supernova+.

☝️ Комбінат Атлас входить до військово-промислового комплексу на росії. Підприємство спеціалізується на постачанні паливно-мастильних матеріалів для збройних сил рф, включаючи окупаційні угруповання на тимчасово захоплених територіях України.

🔁 Це вже щонайменше третій удар по цьому об’єкту: попередні атаки фіксувалися 3 серпня та 29 листопада 2024 року. Після першої атаки пожежу гасили понад 12 діб.

📵 Згідно з даними з відкритих джерел, із грудня 2024 року в Ростовській області обмежена швидкість мобільного інтернету в нічний час. У регіональному міністерстві цифрового розвитку пояснили це «необхідністю забезпечення безпеки життєдіяльності населення». Обмеження діятимуть безстроково.

Область регулярно зазнає атак українських БпЛА, оскільки тут розміщено військові аеродроми Міллерово й Морозовськ. А також об’єкти паливно-енергетичного комплексу та інші підприємства ВПК рф.

📌 У ніч проти середи, 7 травня, у російських містах Тула та Саранськ спалахнули масштабні пожежі після ймовірної атаки безпілотників (БпЛА).

📌 Раніше, у ніч на 22 травня, під час атаки дронів на Тульську область, був уражений цех НВО «Сплав», що входить до структури Ростеху — виробника систем залпового вогню, авіаракет та боєприпасів.

📌 Також, як підтверджував Генштаб України 12 червня, Сили оборони уразили важливий об’єкт ВПК у московській області рф.