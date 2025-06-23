Понеділок, 23 Червня, 2025
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Українська армія отримала броньованого “Спритника” DODGER

Денис Молотов
Денис Молотов
Українська армія отримала броньованого

У понеділок, 23 червня, у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки повідомили про поповнення арсеналу ЗСУ. До експлуатації офіційно допущено безпілотний наземний комплекс DODGER.

📢 «Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони безпілотний наземний роботизований комплекс DODGER», – йдеться в повідомленні.

Розроблений українськими конструкторами з урахуванням бойового досвіду наших воїнів, DODGER є багатофункціональним броньованим роботом, здатним ефективно працювати на передовій. Його компактний розмір, низький силует і бронезахист від куль та уламків роблять його незамінним у складних умовах.

Назва DODGER перекладається як «Спритник», і це повністю відповідає його функціоналу. Безпілотний комплекс може перевозити до 250 кг вантажу, включно з евакуацією поранених з поля бою, доставкою боєприпасів або продовольства. А також виконувати інженерні завдання, зокрема мінування визначених ділянок.

☝️ Попри невеликі габарити, DODGER забезпечує мобільність, витривалість і безпеку, що особливо важливо в умовах бойових дій. Його використання дозволить знизити ризики для особового складу, автоматизувати рутинні або небезпечні процеси та підвищити ефективність бойових операцій.

📢 У Міністерстві оборони наголосили: «Сили оборони України отримують сучасні рішення, які відповідають умовам війни нового покоління, і DODGER – яскравий приклад цього підходу».

📝 Нагадаємо: нещодавно до використання в ЗСУ також було допущено універсальний наземний комплекс «Гулівер», призначений для виконання широкого спектра завдань, зокрема в екстремальних погодних умовах.

☝️ Також раніше повідомлялось, що Міністерство оборони України завершило процес кодифікації та офіційно допустило до експлуатації в Збройних силах український безпілотний авіаційний комплекс Веспа-15.

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