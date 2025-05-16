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Військо отримало новий ударний безпілотник українського виробництва

Денис Молотов
Денис Молотов
Військо отримало новий ударний безпілотник українського виробництва

Міністерство оборони України завершило процес кодифікації та офіційно допустило до експлуатації в Збройних силах український безпілотний авіаційний комплекс Веспа-15. Про це у п’ятницю, 16 травня, повідомило Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

🛡 Назва «Веспа», як зазначається, з італійської перекладається як «оса» — і цей дрон дійсно має «жало»: ударні можливості БпЛА дозволяють знищувати не лише живу силу противника, а й бронетехніку, транспорт, укриття та інші цілі на полі бою.

📌 Комплекс Веспа-15 має одразу кілька модифікацій, адаптованих для виконання завдань у денний та нічний час. Його літальні апарати здатні долати дистанції у кілька десятків кілометрів і нести значне бойове навантаження, при цьому демонструючи високу стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

📢 «Комплекс має модифікації дронів для виконання різних завдань вдень і вночі», — підкреслили у відомстві.

☝️ Раніше Міноборони також кодифікувало інші українські дрони: Амага-10 та BATON, які вже стоять на озброєнні Сил оборони.

Крім того, українське військо нещодавно отримало новітній ракетний дрон «Пекло». Він здатен розвивати швидкість до 700 км/год і має дальність понад 700 км.

👉 Також нагадаємо, що в четвер, 15 травня, в Києві відбулась перша публічна презентація морських безпілотників Magura. Вони активно використовуються українськими силами проти російського флоту. ГУР зазначили, що за останні два роки Magura вразили 17 цілей рф на морі та в повітрі.

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