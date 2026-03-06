Україна звинуватила Угорщину у шантажі після затримання інкасаторів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що ранкові заяви та вимоги з боку угорської влади можуть бути пов’язані із затриманням українських інкасаторів та їхнім вантажем у Будапешті. Про це дипломат написав у соцмережі Х (колишній Twitter) у п’ятницю, 6 березня.

Глава МЗС звернув увагу на публічні вимоги прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на адресу України, зазначивши, що вони дають зрозуміти мотиви дій угорської сторони.

📢 «Перелік вимог до України цього ранку – особливо промовистий. Вимоги – це те, що зазвичай з’являється, коли хтось бере людей у заручники», – заявив Сибіга.

Раніше цього ж дня Орбан повідомив, що Будапешт блокуватиме кредит Європейського Союзу для України на суму 90 млрд євро доти, доки не буде відновлено роботу нафтопроводу «Дружба». Крім того, угорський прем’єр заявив про намір обмежити транзит важливих для України вантажів через територію країни.

📢 «Ми також будемо зупиняти транзит через Угорщину важливих для України вантажів доти, доки не отримаємо згоди української сторони на постачання нафти», – заявив Орбан.

Андрій Сибіга вважає, що такі заяви безпосередньо пов’язані із затриманням українських громадян у Будапешті. Подібні висловлювання, за його словами, також пролунали від інших представників угорського уряду.

📢 «Політичні заяви угорських посадовців сьогодні вранці свідчать про те, що затримання сімох українських громадян у Будапешті було частиною шантажу та передвиборчої кампанії Угорщини. Ми не будемо миритися з цим державним бандитизмом. Кожен, хто винен у захопленні та утриманні наших громадян у заручниках, буде притягнутий до відповідальності», – заявив очільник українського МЗС.

☝️ Міністр наголосив, що Україна залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь.

📢 «Ми також зберемо дипломатичний корпус у МЗС України, щоб поінформувати його про неприйнятні дії Угорщини, спростувати абсурдні звинувачення та закликати до підтримки у вимозі притягнення до відповідальності», – заявив Сибіга.

Нагадаємо, після затримання семи українських інкасаторів угорська влада заявила про початок розслідування за підозрою у “відмиванні коштів”. У Будапешті припускають, що може йтися про гроші так званої “української військової мафії”.

За попередніми даними, у затриманих інкасаторських автомобілях Ощадбанку перевозилися значні цінності: