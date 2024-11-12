Вівторок, 12 Листопада, 2024
4.3 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИВЛАДАУкраїна заключить стратегічні контракти з розвідки на SAR-супутниках
ВЛАДА

Україна заключить стратегічні контракти з розвідки на SAR-супутниках

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна заключить стратегічні контракти з розвідки на SAR-супутниках

Україна посилить розвідувальні можливості завдяки співпраці з міжнародними партнерами, підписавши важливий стратегічний контракт із фінською аерокосмічною компанією ICEYE. Вона спеціалізується на новітніх SAR-супутниках. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у Facebook у вівторок, 12 листопада.

📢 «Завдяки цьому контракту наші військові отримають доступ до високоточних космічних знімків із повним покриттям території бойових дій. Командування зможе самостійно визначати пріоритетні зони спостереження та швидко отримувати актуальні дані через систему супутників ICEYE», – зазначив міністр.

Умєров наголосив, що ця угода стала можливою за підтримки уряду Німеччини та концерну Rheinmetall, який виступив партнером контракту.

📢 «Вдячний нашим партнерам за сприяння та довіру. Запроваджуючи передові технології космічної розвідки, ми створюємо технологічну перевагу, яка підвищує боєздатність і захищає наших військових», – додав він.

Раніше Rheinmetall повідомив, що з початку жовтня Україна отримує нові знімки, створені SAR-супутниками ICEYE в рамках партнерства між німецькою та фінською компаніями. SAR-супутники забезпечують зображення високої роздільної здатності за будь-яких погодних умов та часу доби, що дає значну перевагу перед звичайними супутниками.

Україна заключить стратегічні контракти з розвідки на SAR-супутниках

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що понад 1,6 млн безпілотників держава передасть війську до кінця року. Левову частину дронів виготовили, й зараз “пташки” вже воюють на фронті. Силам оборони України поставили широкий спектр дронів. Мова йде про глибинні ударні дрони, FPV-камікадзе, розвідувальні коптери, розвідувальні літаки та дрони-крила, а також ударні коптери та літаки.

Попередня стаття
У 2024-му році українській армії загалом передадуть понад 1,6 млн дронів – Олена Шуляк
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Уряд спростив переведення бійців між військовими частинами ЗСУ

ВАЖЛИВО

Найбільше боїв на Курахівському напрямку: що відбувається на фронті

ПОДІЇ

Хімічний аналіз підтвердив, що росія використовує шахеди з термобаричною бойовою частиною – КНДІСЕ

ПОДІЇ

Чоловік за гроші намагався втекти з України в Білорусь – ДПСУ

КОРДОН

На росії різке зростання проблем несплати за кредитами – ЗМІ

ПОДІЇ

Росіяни здійснили удар FPV дроном по маршрутці з пасажирами на Запоріжжі

ВІЙНА

Бюджет-2025: на виробництво озброєння виділять більше, ніж торік – 55 млрд грн

ПОДІЇ

Над Україною збили 46 зі 110 ворожих дронів: що відомо про наслідки атаки рф

ПОДІЇ

ЗМІ показали супутникові знімки підготовки росіянами ядерної ракети «Булава»

ПОДІЇ

187 боїв на фронті: найгарячіше – на Курахівському та Покровському напрямках

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ