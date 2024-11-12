Україна заключить стратегічні контракти з розвідки на SAR-супутниках

Україна посилить розвідувальні можливості завдяки співпраці з міжнародними партнерами, підписавши важливий стратегічний контракт із фінською аерокосмічною компанією ICEYE. Вона спеціалізується на новітніх SAR-супутниках. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у Facebook у вівторок, 12 листопада.

📢 «Завдяки цьому контракту наші військові отримають доступ до високоточних космічних знімків із повним покриттям території бойових дій. Командування зможе самостійно визначати пріоритетні зони спостереження та швидко отримувати актуальні дані через систему супутників ICEYE», – зазначив міністр.

Умєров наголосив, що ця угода стала можливою за підтримки уряду Німеччини та концерну Rheinmetall, який виступив партнером контракту.

📢 «Вдячний нашим партнерам за сприяння та довіру. Запроваджуючи передові технології космічної розвідки, ми створюємо технологічну перевагу, яка підвищує боєздатність і захищає наших військових», – додав він.

Раніше Rheinmetall повідомив, що з початку жовтня Україна отримує нові знімки, створені SAR-супутниками ICEYE в рамках партнерства між німецькою та фінською компаніями. SAR-супутники забезпечують зображення високої роздільної здатності за будь-яких погодних умов та часу доби, що дає значну перевагу перед звичайними супутниками.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що понад 1,6 млн безпілотників держава передасть війську до кінця року. Левову частину дронів виготовили, й зараз “пташки” вже воюють на фронті. Силам оборони України поставили широкий спектр дронів. Мова йде про глибинні ударні дрони, FPV-камікадзе, розвідувальні коптери, розвідувальні літаки та дрони-крила, а також ударні коптери та літаки.