Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Будапешта

Україна висилає з країни двох угорських дипломатів у зв’язку з недружніми діями Угорщини. Вони мають залишити територію нашої держави протягом 48 годин. Про це в п’ятницю, 9 травня, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у своєму Telegram-каналі.

📢 «Щойно ми запросили посла Угорщини до МЗС України та вручили йому відповідну ноту», — зазначив дипломат.

За словами Сибіги, рішення про видворення прийнято з огляду на принцип взаємності та в інтересах національної безпеки. Йдеться про реакцію на дії Угорщини, яка раніше вислала двох українських дипломатів.

9 травня Служба безпеки України оголосила про викриття агентурної мережі, яка діяла в інтересах військової розвідки Угорщини на Закарпатті. Двоє підозрюваних були затримані. За даними спецслужби, куратором шпигунської мережі є кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, його особу вже встановлено.

У відповідь, міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто заявив, що офіційних повідомлень від Києва з цього приводу Будапешт не отримував, однак водночас говорив про «антиугорську пропаганду» в Україні.

Згодом Сіярто повідомив про видворення двох українських дипломатів, які, за його словами, «займалися шпигунською діяльністю».

📌 Тим часом Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про арешт двох громадян України, підозрюваних у співпраці з угорською розвідкою. Підозрювані наразі перебувають у слідчому ізоляторі.

Таким чином, видворення угорських дипломатів стало офіційною відповіддю Києва на дзеркальні дії Будапешта, які супроводжуються взаємними звинуваченнями у шпигунстві.

☝️ Також нагадаємо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував нову ініціативу Єврокомісії, яка передбачає відмову від імпорту російських енергоносіїв, зокрема газу.