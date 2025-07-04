Україна провела новий обмін полоненими

У п’ятницю, 4 липня, відбувся черговий, вже п’ятий, обмін полоненими між Україною та росією в межах домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Цього разу вдалося повернути додому українських військових, які належать до категорій «поранені і важкохворі», а також «військовослужбовці віком до 25 років».

Серед звільнених — солдати, сержанти та офіцери різних силових структур: Військово-морських сил, Сухопутних військ, підрозділів територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, а також бійці Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

📢 «Наймолодшому зі звільнених — лише 20 років, а найстаршому — 59», — повідомили в Коордштабі.

Більшість визволених героїв перебували в полоні понад три роки. Серед них є оборонці Маріуполя, які були захоплені у 2022 році під час оборони міста. Їх утримували в російській неволі тривалий час, з моменту захоплення.

Звільнені військові боронили Україну на ключових напрямках фронту — Донецькому, Харківському, Луганському та Херсонському.

Крім того, серед тих, хто повертається додому, є цивільні громадяни України, яких окупанти незаконно засудили або позбавили волі.

У штабі підкреслили, що кожен звільнений отримає весь спектр необхідної допомоги: медичний огляд, психологічну та фізичну реабілітацію. А також належні виплати за час, проведений у полоні.

📢 «Обмінний процес відповідно до Стамбульських домовленостей триває. Точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення усіх етапів обміну», — уточнили у повідомленні штабу.

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☝️ Нагадаємо, що після другого раунду перемовин у Стамбулі українська та російська делегації досягли домовленості про обмін полоненими за принципом «всіх на всіх» у двох визначених категоріях. Окремо погодили передачу тіл загиблих військових, кількість яких сягнула понад 6000.

Відтоді вже було проведено п’ять обмінів полоненими та завершено п’ять етапів повернення тіл полеглих захисників.