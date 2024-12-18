Четвер, 19 Грудня, 2024
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Україна отримала 4,1 млрд євро від ЄС за програмою Ukraine Facility

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна отримала 4,1 млрд євро від ЄС за програмою Ukraine Facility

До України надійшов черговий транш фінансової допомоги від ЄС у розмірі 4,1 мільярда євро. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram у середу, 18 грудня.

Він зазначив, що цей платіж є другим регулярним надходженням від Єврокомісії у рамках інструменту Ukraine Facility.

📢 «Черговий транш став результатом виконання нашою державою усіх заходів, визначених Планом України», — підкреслив глава уряду.

За його словами, загальна сума фінансової підтримки, отриманої Україною у 2024 році за цією ініціативою, сягнула 16,1 мільярда євро.

Що передбачає програма Ukraine Facility?

Ініціативу Ukraine Facility було погоджено 1 лютого під час саміту лідерів ЄС у Брюсселі. Її загальний обсяг становить 50 мільярдів євро, які Україна має отримати протягом 2024–2027 років.

Ключова умова програми — дотримання Києвом 100 квартальних індикаторів, визначених у Плані України. Надходження фінансування залежить від успішного виконання цих показників, а подальші транші будуть виділятися щоквартально.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що до завершення 2024 року Мінфін України має намір залучити більше ніж 15 мільярдів доларів зовнішньої фінансової підтримки. Зокрема, міністри фінансів країн Європейського Союзу високо оцінили успішність виконання Україною Плану для Ukraine Facility. Було підтверджено надання 12,5 мільярдів євро прямої бюджетної підтримки на 2025 рік.

📈 Також Міжнародний валютний фонд збільшив обсяг фінансування для України на наступний рік. Його було підвищено з 1,8 мільярда до 2,7 мільярда доларів.

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