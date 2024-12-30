США виділяють Україні $2,5 мільярда на оборону: Байден підтвердив подальшу підтримку

Чинний президент США Джо Байден оголосив про рішення надати Україні допомогу у сфері оборони на суму $2,5 мільярда. Про це Білий дім повідомив у понеділок, 30 грудня.

📢 «Сьогодні я з гордістю оголошую про виділення майже $2,5 млрд на допомогу Україні у сфері безпеки, оскільки український народ продовжує захищати свою незалежність і свободу від російської агресії», – йдеться в заяві американського президента.

Куди спрямують кошти

Виділені кошти включають $1,25 мільярда для потреб Збройних сил України. Ще $1,22 мільярда – в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Байден підкреслив, що ці ресурси забезпечать як негайну підтримку на полі бою, так і довгострокові постачання.

📢 «Це забезпечить Україні негайний приплив сил і засобів, які вона продовжує з успіхом використовувати на полі бою, а також довгострокові постачання систем ППО, артилерії та інших найважливіших видів озброєнь», – додав він.

Президент США зазначив, що Міністерство оборони вже розподілило всі кошти, передбачені Конгресом у межах додаткової угоди, підписаної у квітні. Він також наголосив на важливості швидкого постачання обладнання та відновлення оборонно-промислової бази США.

📢 «Я доручив своїй адміністрації продовжувати надавати Україні якомога швидшу допомогу – зокрема списувати старе американське обладнання на користь України, швидко відправляти його на поле бою, а потім відродити оборонно-промислову базу США для модернізації та поповнення наших запасів новою зброєю», – підкреслив Байден.

За словами президента США, Пентагон наразі постачає сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет і сотні одиниць бронетехніки. Це суттєво має посилити оборонні позиції України в зимовий період.

📢 «За моєю вказівкою Сполучені Штати й далі невпинно працюватимуть над зміцненням позицій України в цій війні протягом усього терміну, що залишився від мого перебування на посаді», – запевнив американський лідер.

Напередодні шостий президент України Володимир Зеленський повідомив, що США мають намір оголосити важливе рішення на підтримку України. За його словами, новий пакет допомоги має сприяти стабілізації ситуації на фронті.

☝️ Також сьогодні було повідомлено, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні $15 мільярдів, які забезпечені майбутніми доходами від заморожених активів росії.