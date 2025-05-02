П’ятниця, 2 Травня, 2025
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Україна отримає 3 млрд доларів від Японії в межах ініціативи ERA — Шмигаль

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна отримає 3 млрд доларів від Японії в межах ініціативи ERA — Шмигаль

Україна отримає близько 3 мільярдів доларів від Японії у межах міжнародної ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Про це в п’ятницю, 2 травня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

📢 «Кабмін затвердив угоду з Японією, яка дозволить залучити близько 3 млрд доларів у межах ERA. Ці кошти будуть спрямовані на пріоритетні бюджетні видатки, відбудову та розвиток України», — заявив Шмигаль.

За його словами, фінансування буде забезпечене коштом прибутків від заморожених російських активів, які надходять до спеціально створеного міжнародного фонду.

📢 «Дякуємо партнерам з G7 та ЄС за створення інструменту, який змушує росію платити за завдані збитки. Розраховуємо, що всі заморожені активи агресора будуть конфісковані й спрямовані на відбудову України», — додав глава уряду.

📌 Ініціатива ERA є частиною масштабного плану допомоги G7, який передбачає виділення Україні 50 мільярдів доларів, з яких 20 мільярдів надає Європейський Союз.

💶 Раніше, у квітні, Україна вже отримала третій транш від ЄС у розмірі 1 млрд євро в межах бюджетної підтримки.

📢 «ЄС перерахував Україні 1 млрд євро у межах ініціативи ERA. Про це було оголошено під час нашої зустрічі з комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом у Брюсселі. Це третій транш в межах ініціативи G7, забезпечений доходами від заморожених російських активів», – повідомляв Шмигаль.

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