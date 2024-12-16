Понеділок, 16 Грудня, 2024
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Україна має власну лазерну зброю – ЗСУ

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна має власну лазерну зброю - ЗСУ
Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський

Українські військові мають у своєму розпорядженні на озброєнні лазерну зброю під назвою «Тризуб». Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський під час конференції «Європейська оборонна промисловість: перспективи співпраці з українською оборонною промисловістю». Його слова наводить Інтерфакс-Україна.

📢 «Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п’ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 км цим лазером можемо збивати літаки», – заявив Сухаревський.

За його словами, зараз триває робота над масштабуванням та посиленням потужності лазера «Тризуба».

📢 «Він справді працює, він справді є», – запевнив полковник, підкресливши ефективність цієї лазерної зброї.

Окремо командувач розповів про впровадження нових технологій у використанні дронів. Зокрема, йдеться про дрони-“матки”, які здатні нести на собі легкі ударні FPV-дрони.

📢 «Ми сьогодні застосовуємо так звані дрони-“матки”, носії FPV, з глибиною занесення понад 70 км. Вони несуть два FPV під собою і реально виступають ретранслятором і вражають глибинні об’єкти противника. Як на мене, це справді прорив», – наголосив Сухаревський, назвавши цей проєкт одним із найбільш перспективних.

Полковник також зазначив, що Силам безпілотних систем, які були створені менше ніж шість місяців тому, вже вдалося сформувати бойові та наукові підрозділи. Ці підрозділи закривають компоненти повітря, землі й води та активно діють по всій лінії фронту.

Раніше стало відомо, що в Україні розпочали серійне виробництво зброї – ракети-дрона «Пекло». Цей апарат здатен розвивати швидкість до 700 км/год і має дальність польоту понад 700 км.

☝️ Також нагадаємо, що Україна продовжить отримувати сучасну зброю. Швеція та Данія підписали спільний контракт на 25 мільярдів крон на закупівлю бойових машин Stridsfordon 90. У рамках угоди 40 сучасних машин передадуть Україні.

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