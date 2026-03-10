ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
Україна конфіскувала 1592 російські вагони на 2,2 млрд грн

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Україна конфіскувала 1592 вагони, які належали російським компаніям та використовувалися для перевезення комерційних вантажів. Про це 9 березня повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, уряд ухвалив рішення передати ці вагони під управління Фонду державного майна, після чого вони будуть передані у користування «Укрзалізниці».

📢 «Уряд прийняв рішення про визначення Фонду держмайна органом управління цим майном з подальшою передачею їх у користування Укрзалізниці. Цим рішенням ми запускаємо механізм вилучення майна агресора та його подальшого використання», — повідомила Свириденко.

За оцінкою уряду, вартість конфіскованого рухомого складу становить близько 2,2 мільярда гривень.

📢 «Вони у робочому стані і зможуть використовуватися до кінця їхнього терміну експлуатації для вантажних перевезень, у тому числі військових», — додала глава уряду.

Україна конфіскувала 1592 російські вагони на 2,2 млрд грн 01
Фото: Офіційний канал новин і важливих повідомлень від Премʼєр-міністерки / 09.03.2026
Зазначається, що вагони належали підсанкційним резидентам російської федерації, зокрема:
  • ВЕБ-Лізинг;
  • державній корпорації розвитку ВЕБ.рф;
  • АТ Державна транспортна лізингова компанія;
  • АТ Норд, дочірній компанії Сбєрбанк Лізинг;
  • іншим російським компаніям у сфері фінансів і логістики

До повномасштабного вторгнення росії у 2022 році ці вагони використовувалися для перевезення вантажів територією України та країн Європейського Союзу.

Після початку бойових дій рухомий склад залишився на території України та був арештований. Згодом, у 2025 році, суд ухвалив рішення про їх конфіскацію на користь держави.

👉 Також нагадаємо, що український державний банк «Ощадбанк» вимагатиме повернення свого майна та валютних цінностей, які були затримані в Угорщині.

