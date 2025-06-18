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Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН

Україна звернулася до Ради Безпеки ООН із вимогою терміново провести засідання у зв’язку з нічною масованою атакою росії на українські міста, зокрема Київ. Про це повідомив постійний представник України при ООН Андрій Мельник у вівторок, 17 червня, передає Укрінформ.

📢 «Щойно я підписав лист на президента Ради Безпеки ООН із проханням якнайшвидше скликати засідання РБ у звʼязку з ескалацією ракетного терору росії проти мирних мешканців України»,заявив дипломат.

📌 За його словами, внаслідок останньої нічної атаки росіяни забрали життя багатьох киян, понад сто людей дістали поранення, а житлові будинки знову були вщент зруйновані.

📢 «Маємо справу не просто з воєнними злочинами проти цивільного населення, які щодня і щоночі вчиняє московський режим. Це злочини проти людяності, які потребують не лише засудження, а й рішучої реакції та практичних дій з боку міжнародної спільноти, насамперед Ради Безпеки ООН», — підкреслив Мельник.

📌 Український представник також повідомив про заплановану особисту зустріч із головуючою у Раді Безпеки ООН — послом Гаяни Керолін Родрігес-Біркетт. На цій зустрічі, за його словами, буде обговорено подальші кроки відповідно до положень Статуту ООН.

📢 «Сподіваюся, члени Ради Безпеки дадуть жорстку відповідь на злочинні дії росії. Час покласти край безкарності кремля», — наголосив український постпред.

☝️ Як повідомлялося раніше, у ніч на вівторок російські війська випустили по території України 472 ракети та безпілотники різних типів. Основний удар припав на Київ. У столиці зафіксовано щонайменше десять влучань ракет і дронів-камікадзе, а також падіння уламків у понад тридцяти локаціях. Загалом підтверджено загибель 22 людей та поранення щонайменше 134.

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