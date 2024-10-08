Вівторок, 8 Жовтня, 2024
9.8 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИПОЛІТИКАУгорщина заблокувала Україні €35 млрд кредиту від ЄС
ПОЛІТИКА

Угорщина заблокувала Україні €35 млрд кредиту від ЄС

Денис Молотов
Денис Молотов
Угорщина заблокувала Україні €35 млрд кредиту від ЄС

Угорщина вирішила заблокувати всі рішення щодо надання Україні кредиту Європейського Союзу (ЄС) на 35 мільярдів євро до завершення президентських виборів у Сполучених Штатах. Ці вибори відбудуться 5 листопада. Про це заявив міністр фінансів Угорщини Міхай Варга після зустрічі міністрів фінансів країн ЄС у Люксембурзі, передає Euronews.

Варга зазначив, що план Єврокомісії включає залучення кредиту для України на 35 мільярдів євро, що передбачає ключову зміну санкційного режиму проти росії. Якщо для ухвалення позики необхідна кваліфікована більшість країн ЄС, то для зміни санкційного режиму потрібна одностайність.

📢 «Ми вважаємо, що це питання – продовження російських санкцій – має бути вирішене після виборів у США. Це позиція Угорщини», – підкреслив він.

Міністр пояснив, що залежно від того, кого оберуть президентом США – Камалу Харріс чи Дональда Трампа, політика щодо росії може кардинально змінитися. Тому ЄС повинен приймати рішення, виходячи з того, кого обере американський народ. А також з того, як майбутня адміністрація США вирішуватиме питання відносин із росією.

📢 «Ми повинні побачити, в якому напрямку майбутня адміністрація США буде (вирішувати) це питання. Ви бачите президентські вибори і кандидатську кампанію: є два абсолютно різні шляхи вирішення цієї проблеми. Один – у бік миру. І (другий) – продовження війни», – зазначив Варга.

Він також додав, що під час обговорення питання кредиту на 35 мільярдів євро відбулася «чудова розмова». Але «звичайно, ми повинні почекати до листопада».

Нагадаємо, що 20 вересня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про план виділення Україні кредиту ЄС на €35 мільярдів. Ці кошти перебувають в межах загальної програми G7 на 50 мільярдів доларів з використанням заморожених активів рф.

Майбутній великий кредит від ЄС обсягом €35 млрд планується у вигляді програми макрофінансової допомоги (Macro-Financial Assistance – MFA) на 2024-2025 роки. Він погашатиметься коштом прибутків від заморожених активів рф у ЄС. Таким чином, усі кошти за цією програмою MFA Україна повинна отримати на безповоротній основі.

Крім того, в Єврокомісії заявили, що Україна може отримати ці кошти до кінця поточного року.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив з пропозицією завдати ракетного удару по Брюсселю у відповідь на заклики деяких європейських політиків дозволити Україні використовувати далекобійну зброю проти росії. Відповідне відео з його заявою опублікували на YouTube-каналі партії Smer, яку очолює Фіцо.

Попередня стаття
Генштаб: на фронті вже 99 боїв, ворог особливо активний на Покровському та Курахівському напрямках
Наступна стаття
Трамп передав таємно путіну тести на коронавірус – ЗМІ
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Апеляційний суд збільшив покарання «гауляйтеру лнр» пасічнику

КРИМІНАЛ

Диктатура на росії посилюється: блокування месенджера Discord

ПОДІЇ

Трамп передав таємно путіну тести на коронавірус – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Генштаб: на фронті вже 99 боїв, ворог особливо активний на Покровському та Курахівському напрямках

ПОДІЇ

Соціальна підтримка дітей, які постраждали внаслідок агресії рф: Рада ухвалила закон в цілому

КОРДОН

Військові, які вперше самовільно залишили військову частину, змогли повернутись на службу замість ув’язнення

ПОДІЇ

Знайдено мертвим екскандидата на посаду мера Кривого Рогу — ЗМІ

КРИМІНАЛ

Рада ЄC затвердила новий режим санкцій проти росії

ПОЛІТИКА

Дмитро Кисельов воскресив старий фейк трампістів про «голоси мертвих виборців»

СТОПФЕЙК

Споживання електрики знизилось на тлі зміни погоди, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у 7 областях

ПОДІЇ
Завантажити більше

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ