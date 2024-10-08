Угорщина заблокувала Україні €35 млрд кредиту від ЄС

Угорщина вирішила заблокувати всі рішення щодо надання Україні кредиту Європейського Союзу (ЄС) на 35 мільярдів євро до завершення президентських виборів у Сполучених Штатах. Ці вибори відбудуться 5 листопада. Про це заявив міністр фінансів Угорщини Міхай Варга після зустрічі міністрів фінансів країн ЄС у Люксембурзі, передає Euronews.

Варга зазначив, що план Єврокомісії включає залучення кредиту для України на 35 мільярдів євро, що передбачає ключову зміну санкційного режиму проти росії. Якщо для ухвалення позики необхідна кваліфікована більшість країн ЄС, то для зміни санкційного режиму потрібна одностайність.

📢 «Ми вважаємо, що це питання – продовження російських санкцій – має бути вирішене після виборів у США. Це позиція Угорщини», – підкреслив він.

Міністр пояснив, що залежно від того, кого оберуть президентом США – Камалу Харріс чи Дональда Трампа, політика щодо росії може кардинально змінитися. Тому ЄС повинен приймати рішення, виходячи з того, кого обере американський народ. А також з того, як майбутня адміністрація США вирішуватиме питання відносин із росією.

📢 «Ми повинні побачити, в якому напрямку майбутня адміністрація США буде (вирішувати) це питання. Ви бачите президентські вибори і кандидатську кампанію: є два абсолютно різні шляхи вирішення цієї проблеми. Один – у бік миру. І (другий) – продовження війни», – зазначив Варга.

Він також додав, що під час обговорення питання кредиту на 35 мільярдів євро відбулася «чудова розмова». Але «звичайно, ми повинні почекати до листопада».

Нагадаємо, що 20 вересня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про план виділення Україні кредиту ЄС на €35 мільярдів. Ці кошти перебувають в межах загальної програми G7 на 50 мільярдів доларів з використанням заморожених активів рф.

Майбутній великий кредит від ЄС обсягом €35 млрд планується у вигляді програми макрофінансової допомоги (Macro-Financial Assistance – MFA) на 2024-2025 роки. Він погашатиметься коштом прибутків від заморожених активів рф у ЄС. Таким чином, усі кошти за цією програмою MFA Україна повинна отримати на безповоротній основі.

Крім того, в Єврокомісії заявили, що Україна може отримати ці кошти до кінця поточного року.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив з пропозицією завдати ракетного удару по Брюсселю у відповідь на заклики деяких європейських політиків дозволити Україні використовувати далекобійну зброю проти росії. Відповідне відео з його заявою опублікували на YouTube-каналі партії Smer, яку очолює Фіцо.