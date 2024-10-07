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ПОЛІТИКА

Прем’єр Словаччини Фіцо: завдати ракетного удару по Брюсселю

Денис Молотов
Денис Молотов
Прем’єр Словаччини Фіцо: завдати ракетного удару по Брюсселю

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив з пропозицією завдати ракетного удару по Брюсселю у відповідь на заклики деяких європейських політиків дозволити Україні використовувати далекобійну зброю проти росії. Відповідне відео з його заявою опублікували на YouTube-каналі партії Smer, яку очолює Фіцо.

📢 «Деякі депутати Європейського парламенту з легкістю весняного вітерцю говорять про ракети середньої дальності, про ракети великої дальності… Можливо, одна така ракета могла б вдарити по якомусь фонтану у Брюсселі? Щоб вони зрозуміли, про що взагалі йдеться», – сказав прем’єр Словаччини під час виступу, присвяченого 80-річчю Карпатсько-Дуклінської наступальної операції радянської армії під час Другої світової війни.

Також Фіцо наголосив на необхідності «просити всіх зупинити війну».

Раніше він заявляв, що війна росії проти України триває через те, що Захід намагається «поставити росіян на коліна». Прем’єр-міністр також висловив намір відвідати москву наступного року, щоб подякувати «визволителям».

Крім того, нещодавно Фіцо заявив, що в Україні воюють «нацистські війська», але світова спільнота цього нібито «не помічає».

📌 Також раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час телефонної розмови з українським прем’єр-міністром Денисом Шмигалем висловив незадоволення рішенням Києва посилити санкції проти російської компанії «Лукойл», чиєю нафтою користується братиславський нафтопереробник Slovnaft.

Очільник словацького уряду назвав обмеження з боку України «безглуздими», заявляючи, що вони нібито шкодять не рф, а деяким країнам ЄС.

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