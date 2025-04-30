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Україна та США вже скоро частково підпишуть угоду про економічне партнерство

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна та США вже скоро частково підпишуть угоду про економічне партнерство

Україна та США вже цього тижня можуть вийти на «часткове» підписання першої частини угоди про економічне партнерство. Про це повідомив народний депутат, перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, передає Інтерфакс-Україна 30 квітня.

📢 «Я тільки що повернувся з Вашингтону, і я більше ніж переконаний, що в найближчий час, скоріш за все на цьому тижні, ми почуємо про підписання певної частини цієї угоди», — заявив Железняк під час брифінгу у Верховній Раді.

☝️ За його словами, документ поділяється на політичну та технічну частини і має пройти парламентську ратифікацію. Для цього потрібно внести масштабні зміни до українських законів та кодексів.

Железняк підкреслив, що станом на позавчорашній день новий проєкт був «у рази кращий і менш скандальний», ніж початковий варіант. Той варіант початково надіслала Україні американська сторона від 23 березня.

Паралельно з цим агентство Bloomberg повідомляє, що підписання угоди може відбутися вже сьогодні. За даними джерел, міністр економіки України Юлія Свириденко вже прибула до Вашингтона саме з цією метою.

У тексті попереднього варіанту угоди зазначено, що сторони мають намір створити сприятливі умови для залучення інвестицій у гірничодобувну, енергетичну та суміжні галузі української економіки.

Водночас Вашингтон визнає стратегічний курс України на вступ до Європейського Союзу і зобов’язується не перешкоджати цьому через нову економічну угоду.

📢 «Ще одним проривом стало те, що США погодилися, що лише майбутня військова допомога, яку вони можуть надати Україні після підписання угоди, буде враховуватися як їхній внесок до фонду. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у неділю, що Вашингтон відмовився від своєї наполегливості щодо включення до угоди десятків мільярдів доларів допомоги, наданої з початку вторгнення росії», — йдеться у повідомленні.

Угода, згідно з проєктом, має «зміцнити стратегічне партнерство між сторонами з метою довгострокової відбудови та модернізації України у відповідь на масштабні руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням Росії».

☝️ Водночас остаточно не погоджені ще дві технічні угоди, які визначатимуть механізми функціонування спільного фонду. Відомо, що раніше у квітні українська делегація провела технічні консультації у Вашингтоні та передала свої зауваження до проєкту. Невдовзі після цього Україна та США вже підписали меморандум про співпрацю у сфері надр.

📌 Також раніше стало відомо, що під час нещодавніх переговорів у Лондоні українська та американська делегації узгодили перелік із 22 «конкретних дій». Вони можуть бути використані як основа для потенційного врегулювання війни.

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