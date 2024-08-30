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ВІЙНА

Удар російських окупантів по Сумах: загинула людина, 8 поранено

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар російських окупантів по Сумах: загинула людина, 8 поранено

Унаслідок нічного авіаудару по Сумах, який стався 30 серпня, постраждали дев’ять людей. На жаль, одна людина загинула. Про це повідомила прокуратура Сумської області.

За інформацією прокуратури, близько 01:30 ночі російські війська завдали удару по підприємству, яке виготовляє упаковки для дитячого харчування.

📢 «Внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. Тому жителям міста прохання щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки», – йдеться у повідомленні Сумської обласної військової адміністрації.

Також в ОВА підкреслили, що в результаті ворожого авіаудару по Сумах є постраждалі. Наразі всі аварійно-рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Зазначається, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

👉 Нагадаємо, що цієї ночі російські війська завдали удару по місту Суми, спричинивши пожежу. Також стало відомо про нічний обстріл промислового об’єкта на Полтавщині.

📌 Раніше було повідомлено, що у ніч на 29 серпня російські війська здійснили атаку на Україну, використавши три керовані авіаційні ракети Х-59/69. Також було застосовано дві ракети, тип яких наразі встановлюється. Запуск здійснювався з території Курської та Бєлгородської областей. Крім цього, було запущено 74 ударних безпілотних літальних апарати (БпЛА) типу Shahed-131/136 з районів Приморсько-Ахтарська, Курська та Єйська.

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