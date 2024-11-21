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Удар рф по Кривому Рогу: багато постраждалих та руйнувань

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар рф по Кривому Рогу: багато постраждалих та руйнувань

Уранці 21 листопада російські окупанти здійснили обстріл міста Кривий Ріг, завдавши значних руйнувань. Також зазначається про постраждалих серед цивільного населення. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

📢 «На зараз відомо про двох постраждалих. Це 32-річний чоловік та 24-річна жінка. Вони у лікарні в стані середньої тяжкості», – зазначив очільник ОВА.

За його словами, ударом частково зруйновано адміністративну будівлю та пошкоджено дві двоповерхові житлові споруди.

Пізніше Олександр Вілкул, керівник Ради оборони Кривого Рогу, уточнив кількість постраждалих:

📢 «На даний момент відомо про 13 поранених, з них двоє дітей, двоє дорослих у тяжкому стані. Всім надається необхідна медична допомога. За попередньою інформацією, пошкоджено близько 10 житлових будинків. Інформація уточнюється», – написав він у Telegram.

За оновленою інформацією вад Дніпропетровської ОВА на 12:00 відомо про 15 постраждалих людей у Кривому Розі.

📢 «Серед постраждалих двоє підлітків. 17-річний хлопець госпіталізований. Ще одному юнаку, якому 16 років, допомогу надали на місці. Загалом госпіталізовані 9 людей», – йдеться в повідомлені.

Удар рф по Кривому Рогу: багато постраждалих та руйнувань Удар рф по Кривому Рогу: багато постраждалих та руйнувань

☝️ Цього ж ранку росія здійснила масовану атаку, запустивши міжконтинентальну балістичну ракету та вісім ракет іншого типу по Дніпру. Більшість ракет було збито, але внаслідок обстрілу повідомлялося про двох постраждалих. Багато руйнувань.

Після чергової ракетної атаки в більшості областей України посилили графіки відключень електроенергії.

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