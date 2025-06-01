Удар по стратегічних авіабазах рф, знищено понад 40 літаків

1 червня Служба безпеки України (СБУ) реалізувала масштабну спецоперацію під назвою «Павутина», спрямовану на знищення стратегічної авіації росії. Зазначається, що знищено або пошкоджено понад 40 ворожих літаків. Про це повідомляє BBC з посиланням на джерела в українських спецслужбах.

✅ За інформацією СБУ, безпілотники атакували чотири ключові військові аеродроми рф:

Оленья в Мурманській області;

в Мурманській області; Дягілєво в Рязанській області;

в Рязанській області; Біла в Іркутській області;

в Іркутській області; Іваново в однойменному регіоні.

☝️На цих базах дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3, а також літаки радіолокаційного виявлення (ДРЛО) А-50, які росія активно використовує для виявлення української протиповітряної оборони.

💥 У Мурманській області губернатор публічно підтвердив атаку дронів. Місцеві мешканці розповіли про вибухи й пожежу в Оленєгорську, де дислокується база бомбардувальників. За даними Telegram-каналу Baza, удар здійснено з фури, яку помітили поблизу міста.

💥 У Сибіру дрони влучили по військовій частині — це перший підтверджений удар БпЛА по регіону. Губернатор Іркутської області повідомив про пошкодження будівлі в Новомальтінську. Ціллю була авіабаза «Біла», де базується 200-й гвардійський полк важких бомбардувальників.

💥 У Рязанській області уламки одного з дронів пошкодили дах житлового будинку, тоді як основною мішенню став аеродром «Дягілєво», де зосереджені Ту-95МС та Ту-22М3.

💥 В Іваново, за попередніми оцінками, міг бути уражений літак типу А-50. Офіційно російська влада факт атаки не підтвердила.

📉 За інформацією РБК-Україна, операцію особисто координував голова СБУ Василь Малюк. Внаслідок ударів було знищено понад 40 літаків, включаючи А-50, Ту-95МС і Ту-22М3. Попередньо загальні втрати рф оцінюють у понад $2 мільярди.

📢 Telegram-канал Fighterbomber, пов’язаний із ВКС рф, назвав цей день «чорним» для дальньої авіації рф. За словами авторів, дрони запускалися з мінімальної відстані, тож російська ППО — зокрема «Панцир» і С-300 — не встигла зреагувати.

🚨 Операція «Павутина» продовжується. СБУ знищує авіацію, яка щодня бомбардує українські міста. Прямо зараз триває відпрацювання по літаках, які становлять загрозу для цивільної інфраструктури України.

⚠️ Водночас, в ніч на 1 червня рф здійснила наймасштабнішу атаку на Україну з початку повномасштабної війни: