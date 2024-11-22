Дві людини загинули під час російської атаки на Суми

У ніч на 22 листопада місто Суми стало об’єктом чергової повітряної атаки російських загарбників. У результаті ворожого удару загинули двоє мирних жителів. Про це повідомив виконуючий обов’язки міського голови Сумської області Артем Кобзар у п’ятницю, 22 листопада.

За його словами, протягом ночі у місті Суми відбулося кілька потужних вибухів. На одному з місць вибуху було знайдено тіло загиблої людини. Пізніше Кобзар додав, що на іншому місці вибуху також загинула ще одна людина.

📢 «За інформацією управління охорони здоров’я, постраждало 11 людей. Трьох ушпиталили. Двоє загиблих», – йдеться в повідомленні Сумської міськради.

Наразі за новими даними Сумської обласної військової адміністрації, російські війська застосували ударні безпілотники типу «шахед» для атаки житлового мікрорайону. Крім двох загиблих, 12 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Аварійно-рятувальні служби активно працюють на місцях ударів, намагаючись знайти можливих постраждалих під завалами пошкоджених будівель.

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☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що уранці 21 листопада російські окупанти здійснили обстріл міста Кривий Ріг, завдавши значних руйнувань. Також зазначається про постраждалих серед цивільного населення. Ударом частково зруйновано адміністративну будівлю та пошкоджено дві двоповерхові житлові споруди.