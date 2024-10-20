У Запоріжжі співробітник ТЦК відкрив вогонь біля натовпу людей

У Комунарському районі Запоріжжя виник конфлікт між місцевим мешканцем і співробітниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) під час перевірки документів. У результаті інциденту один із військових відкрив вогонь, зробивши попереджувальний постріл у повітря. Про це йдеться у заяві відомства від неділі, 20 жовтня.

📢 «У Комунарському районі між військовослужбовцями ТЦК та СП, які спільно з представниками Національної поліції України проводили заходи оповіщення, та мешканцем Запоріжжя сталася конфліктна ситуація, у ході якої військовослужбовець зробив постріл у повітря», — зазначено у повідомленні.

Як пояснили у ТЦК, військовослужбовці підійшли до чоловіка для перевірки документів, проте той не мав їх при собі. У відповідному відомстві стверджують, що їх співробітники «запропонували» чоловіку проїхати до відділення ТЦК для з’ясування обставин й уточнення даних. Зазначено, що начебто чоловік почав нецензурно висловлюватися та закликав перехожих на допомогу.

📢 «Звісно, ​​знайшлися охочі допомогти. Декілька чоловіків спробували застосувати фізичну силу до військовослужбовця. Після чого військовий з метою самооборони попередив про здійснення ним пострілу і зробив постріл вгору з не бойової особистої зброї, дотримуючись усіх заходів безпеки, передбачених у цих випадках», — додали у ТЦК.

Наразі за цим фактом триває службове розслідування. Також проводяться слідчі дії. Водночас у ТЦК нагадують громадянам про необхідність мати при собі військово-облікові документи і пред’являти їх під час перевірки.

Цей інцидент став одним із низки конфліктів за участю ТЦК. Так, 17 жовтня в Івано-Франківській області чоловік застосував газовий балончик проти співробітника ТЦК під час перевірки документів, внаслідок чого один із військових отримав опіки очей. А того ж дня в селі Великі Ком’яти Закарпатської області місцеві жителі закидали камінням мікроавтобус військових під час іншого інциденту.