У владі зазначають, що понад мільйон громадян подали заявку на «тисячу Зеленського»

Понад 400 тисяч українців скористалися можливістю подати заявку на отримання 1000 гривень (“тисячу Зеленського” в народі) у межах програми «Зимова єПідтримка» лише на старті першого дня її дії. Про це в етері телемарафону повідомила заступник міністра економіки Надія Бігун.

📢 «Послуга стартувала сьогодні о 12-й ночі, і вже тоді почали надходити перші заявки, тому активність справді велика. Вже на сьогоднішній день понад 400 тисяч осіб подали заявки, з яких приблизно 150 тисяч – на дітей», – зазначила вона.

За словами Бігун, для того, щоб скористатися послугою, необхідно оновити застосунок «Дія». Новий розділ «Зимова єПідтримка» стане доступним після оновлення. Виплати у розмірі 1000 грн від банків-партнерів можна буде отримати вже з 10 грудня. Скористатись послугою українці мають можливість упродовж трьох місяців.

Чиновниця також уточнила, що подання заявки через «Укрпошту» не передбачено. Цей поштовий оператор автоматично забезпечить виплати тим громадянам, які отримують пенсії, соціальну допомогу по інвалідності або мешкають у районах, де тривають бойові дії.

📢 «Усі громадяни, які отримують соціальні виплати через ‘Укрпошту’, будуть забезпечені виплатами автоматично», – наголосила вона.

💳 Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі додав, що за п’ять годин українці оформили понад мільйон заявок через застосунок «Дія».

☝️ Нагадаємо, програму «Зимова єПідтримка» було офіційно оголошено шостим президентом України 25 жовтня, а стартувала вона 1 грудня. Ця ініціатива, яку в народі вже встигли назвати «тисяча Зеленського», спрямована на підтримку громадян у зимовий період.

👉 Також раніше було повідомлено, що українцям дозволять витрачати кошти, нараховані в межах програми зимової «підтримки» (в народі – тисячу Зеленського), на ліки та медичні товари українського виробництва.