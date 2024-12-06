П’ятниця, 6 Грудня, 2024
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У Верховній Раді склали присягу двоє нових депутатів

Денис Молотов
Денис Молотов
У Верховній Раді склали присягу двоє нових депутатів

До складу Верховної Ради приєдналися два нових народних депутати, які склали присягу в п’ятницю. 6 грудня. Інформацію підтвердив парламентарій Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

📢 «Новий член парламенту Таміла Ташева прийняла зараз присягу і офіційно стала народним депутатом України», – написав Железняк.

Таміла Ташева обійме місце у парламенті, замінивши Олега Макарова. Ще один новий депутат, Богдан Лукашук, долучився до фракції «Батьківщина», зайнявши мандат, який раніше належав Альоні Шкрум.

Після складання присяги, з урахуванням двох нових депутатів, чисельність народних обранців у Верховній Раді становить 401.

3 грудня Верховна Рада проголосувала за припинення депутатських повноважень Альони Шкрум, яка представляла фракцію «Батьківщина». А вже 4 грудня шостий президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Таміли Ташевої з посади постійного представника президента в АР Крим.

☝️ Також нагадаємо, що Верховна Рада України не змогла ухвалити законопроєкт №10242 щодо тиску на журналістів, який викликав значний резонанс як серед журналістів, так й серед правозахисників. Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК).

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