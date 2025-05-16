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У Святошинському районі Києва пожежа після атаки «шахедів»

Денис Молотов
Денис Молотов
У Святошинському районі Києва пожежа після атаки «шахедів»

Внаслідок ранкового удару російських ударних дронів-камікадзе в Києві зафіксовано займання в нежитловій зоні Святошинського району. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА) у своєму Telegram-каналі.

📢 «На місці події працюють пожежні підрозділи», – зазначили в КМВА, уточнюючи оперативну обстановку щодо російської повітряної атаки станом на 06:55.

Крім того, надходили повідомлення про падіння уламків на одну з міських доріг. До місця події спрямували відповідні аварійні служби.

📢 «Інформація щодо можливих постраждалих наразі уточнюється», – повідомили в адміністрації.

🔔 Нагадаємо, сьогодні, 16 травня, о 06:35 в столиці пролунали вибухи. В місті діяли сили протиповітряної оборони (ППО), які відбивали атаку ворожих безпілотників типу «Shahed».

☝️ Також раніше стало відомо, що Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) залишається повністю залежною від єдиної діючої лінії електропередач 750 кВт, яка забезпечує мінімальні потреби для гарантування ядерної безпеки. Про це 15 травня повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі

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