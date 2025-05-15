Запорізька АЕС вже понад тиждень працює на одній лінії живлення — МАГАТЕ

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) залишається повністю залежною від єдиної діючої лінії електропередач 750 кВт, яка забезпечує мінімальні потреби для гарантування ядерної безпеки. Про це 15 травня повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі, інформує сайт МАГАТЕ.

📢 «Резервна лінія 330 кіловольт була відключена ще 7 травня, тож наразі ЗАЕС повністю покладається на одну лінію живлення», — наголосили в агентстві.

☝️ За даними МАГАТЕ, пошкодження сталося на території, підконтрольній Україні, проте ремонт неможливий через активні бойові дії в цьому регіоні. Український оператор енергосистеми наразі не може проводити ремонтні роботи через активну військову ситуацію.

Попри те, що з середини 2022 року всі шість реакторів ЗАЕС перебувають у стані зупинки, станція все ще потребує зовнішнього електроживлення для охолодження палива та запобігання аваріям.

📢 «Протягом війни зовнішнє енергопостачання було головною ахіллесовою п’ятою ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції. Ситуація, на жаль, у цьому плані не покращилася», — заявив Рафаель Гроссі.

🔻 До вторгнення рф на ЗАЕС функціонувало 10 ліній живлення, що дозволяло підтримувати стабільне електропостачання. Тепер ситуація критична.

Команда МАГАТЕ, яка перебуває на станції, зазначає, що протягом останнього тижня постійно чує військову активність і вибухи на різних відстанях від об’єкта. Особливо тривожними стали події вранці 13 травня, коли експерти чули звуки стрілянини та ймовірну присутність безпілотників.

☝️ Нагадаємо, 7 травня повідомлялося, що одна з двох ліній живлення ЗАЕС, яка перебуває під російською окупацією, знову вийшла з ладу. Наразі живлення власних потреб станції здійснюється лише однією лінією, що прямо суперечить базовим вимогам ядерної безпеки.

👉 Також раніше стало відомо, що Україна не має змоги здійснювати належне розслідування експлуатаційних подій на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). Це зумовлено браком повноцінної інформації. Єдиним джерелом даних залишається обмежений за змістом звіт Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).