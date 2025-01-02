У Стрию через негоду впала головна ялинка міста

У центрі міста Стрий на Львівщині внаслідок сильного вітру впала новорічна ялинка. Про це повідомили у пресслужбі міської ради 2 січня.

За інформацією міської ради, пориви вітру зламали конструкцію головної ялинки міста. Комунальні служби вже розпочали розбір конструкції та аналізу, чи можливо відновити пошкоджені елементи.

Негода зачепила також Алею Героїв, де сильний вітер зірвав чимало банерів, а частину з них пошкодив. Роботи з відновлення тривають.

📢 “Через значні пориви вітру у багатьох селах громади є часткове відключення електроенергії. Аварійно-відновлювальні бригади Південного РЕМу працюють у посиленому режимі над ліквідацією аварій. Високовольтні лінії не пошкоджені”, — зазначили у міськраді.

🎄Раніше подібний інцидент стався в Румунії, де сильний вітер повалив одну з найбільших новорічних ялинок країни. 29-метрова новорічна ялинка вагою близько 17 тонн не витримала натиску стихії.