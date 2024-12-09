Вівторок, 10 Грудня, 2024
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У Брашові впала одна з найвищих новорічних ялинок Румунії

Денис Молотов
Денис Молотов
У Брашові впала одна з найвищих новорічних ялинок Румунії

На площі Сфатулуй у Брашові сталася несподівана подія – впала новорічна ялинка, яка вважалася однією з найвищих у Румунії. Інцидент стався ще у четвер, 5 грудня, про що повідомило видання PortalNews.

За попередньою інформацією, причиною падіння могли стати сильні пориви вітру або недостатньо міцна конструкція, яка не витримала ваги дерева. На щастя, у результаті події ніхто з людей не постраждав.

Новорічне дерево, що впало, має висоту 29 метрів і важить близько 17 тонн. Ці параметри зробили його одним із найвищих святкових дерев, які коли-небудь встановлювали у Брашові. Зараз вирішується питання щодо ремонту конструкції або її заміни.

Деякі прихильники теорій змов побачили в цьому не добрий символізм. Вони вважають падіння новорічної ялинки поганим знаком та наводять приклад аналогічного інциденту в Маріуполі наприкінці 2021 року, який передував початку повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, кілька днів тому, 6 грудня, у Харкові відкрили головну ялинку міста на станції метро Університет.

Також раніше було повідомлено, що за результатами дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», 32% українців віком від 16 до 35 років заявили про бажання переїхати за кордон, якби мали таку можливість. Водночас 45% опитаних висловили небажання залишати країну.

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