У Рівному педіатр приймає дітей ВПО з Луганщини

Старобільський центр первинної медико-санітарної допомоги звернувся до батьків дітей з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) із Луганщини, які нині проживають у Рівному. Медзаклад пропонує оформити декларації з педіатром Єлизаветою Чорнухою, щоб отримати повноцінний доступ до медичних послуг для малечі. Про цю можливість повідомила Біловодська селищна військова адміністрація (СВА).

У закладі наголосили, що лікарка є молодою та мотивованою фахівчинею, яка активно впроваджує сучасні підходи до охорони здоров’я дітей.

📢 «Молода фахівчиня приділяє особливу увагу профілактиці та збереженню дитячого здоров’я, уважно стежить за новітніми медичними рекомендаціями та дотримується принципів доказової медицини», – зазначили в адміністрації.

Пацієнтів очікують за адресою: місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18 М. Прийом здійснюється з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00.

📲 Щоб отримати додаткову інформацію чи записатися на прийом, батьки можуть зателефонувати за номером: +38 099 706 18 01.

Медики наголошують, що підписання декларації дає змогу отримувати безкоштовні консультації. Також направлення до вузьких спеціалістів, необхідні обстеження та вакцинацію згідно з календарем щеплень.

Це особливо важливо для переселенців, адже дозволяє закріпити дитину за конкретним лікарем і забезпечити безперервність медичного спостереження.

