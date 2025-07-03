У Донецькій області вибухнули російські склади БК — СБУ

У ніч проти середи, 3 липня, Служба безпеки України здійснила успішну атаку дронами на ворожі склади боєприпасів у селі Велике Оріхове біля окупованого Харцизька в Донецькій області. Про це повідомила пресслужба СБУ.

📢 «Починаючи з 22-ї години (атаку було здійснено увечері 2 липня — ред.), на складах лунали вибухи. Згодом розпочалася потужна вторинна детонація боєприпасів та пожежа», — йдеться у повідомленні.

☝️ За інформацією спецслужби, Харцизьк відіграє важливу логістичну роль для російських військ — місто використовується як тилова база, де розміщені командні пункти, склади з боєприпасами та логістичні центри. Всі ці об’єкти вважаються законними військовими цілями.

📢 «СБУ продовжує системну роботу з ослаблення тилових баз армії рф. Кожна подібна спецоперація знижує наступальний потенціал ворога. Сезон літньої ‘бавовни’ від СБУ в розпалі», — зазначили у відомстві.

⚠️ Нагадаємо, цієї ж ночі безпілотники атакували низку цілей на території рф. У Липецькій області зафіксовано серію вибухів — місцеві мешканці повідомляли про щонайменше 15 детонацій у Європейському та Ізмайловському районах. За попередньою інформацією, є загиблі.

Також російські джерела повідомили про наслідки ударів по заводу «Купол» в Іжевську, де виробляють БпЛА: пошкоджено чотири цехи, що свідчить про зростання ефективності українських дронових атак на глибокому ворожому тилу.

👉 Раніше було повідомлено, що двоє людей загинули та ще шестеро отримали поранення внаслідок чергових обстрілів Донеччини.