США озброюють Україну: величезний обсяг військової допомоги – Рютте

Україна отримає величезні обсяги військової допомоги — системи ППО, ракети і боєприпаси — відповідно до нової угоди, укладеної між США та НАТО. Про це 14 липня заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом.

📢 «Це дуже важливо. Ви (Трамп – ред.) зателефонували мені в четвер і сказали, що ухвалили рішення. І це рішення полягає в тому, що ви хочете, щоб Україна мала все необхідне для підтримки та захисту від росії, але ви не хочете, щоб європейці платили за це, що абсолютно логічно», — заявив Рютте.

США передають, НАТО координує

☝️ За словами генсека НАТО, нова домовленість передбачає значне збільшення виробництва озброєнь у Європі, а також підвищення оборонних витрат країн-членів до 5% ВВП. Саме це, на думку Рютте, і стало ключовим результатом саміту НАТО.

📢 «Тож, ґрунтуючись на цьому, можна сказати, що Європа зробила крок уперед. Зараз європейці знову роблять крок уперед. Я був у контакті з багатьма країнами. Я можу сказати, що наразі Німеччина значною мірою, а також Фінляндія, Данія, Швеція і Норвегія, Нідерланди, Канада. Вони всі хочуть бути частиною цього», — повідомив генсек.

Рютте підкреслив, що наразі йдеться про «першу хвилю» підтримки, однак за нею буде більше.

📦 Що отримає Україна?

Генсек Альянсу уточнив, що НАТО координуватиме постачання таким чином, щоб:

задовольнити реальні потреби української армії ;

; не виснажити запаси союзників;

запаси союзників; забезпечити ефективне розподілення озброєння через відповідні пакети.

📢 «Україна отримає в руки справді величезну кількість військового озброєння для ППО, а також ракети, боєприпаси тощо», — зазначив він.

💡 Нагадаємо: