У ніч на 13 травня протиповітряна оборона збила всі 10 дронів Shahed

У ніч на 13 травня, російські війська знову вдались до повітряної атаки на територію України. Однак цього разу, кількість ударних дронів Shahed була значно меншою, ніж зазвичай. Як повідомили в Повітряних силах Збройних сил України, атака відбулась із напрямку Приморсько-Ахтарська.

📢 «Усього вночі ворог запустив 10 безпілотних літальних апаратів Shahed, а також дрони-імітатори. Усі 10 ворожих БПЛА були знищені силами української протиповітряної оборони», — зазначили в командуванні.

☝️ У ЗСУ підкреслюють, що ППО продовжує ефективно захищати небо України, попри регулярні атаки з боку росії. Цього разу дрони Shahed не завдали жодної шкоди об’єктам інфраструктури чи мирному населенню.

📍 Нагадаємо, що попередньої доби оборонці України збили 55 російських дронів, зокрема Shahed, а ще 30 ворожих БПЛА були локаційно втрачені.

✈️ росія використовує дрони Shahed, переважно для терору цивільного населення, атак на енергетичну та логістичну інфраструктуру. Українські сили вже мають відпрацьовану тактику боротьби з такими загрозами.

🚨 Повітряні сили закликають громадян бути пильними під час повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки — навіть коли атаки виглядають менш інтенсивними, як у випадку з ніччю на 13 травня.

☝️ Також нагадаємо, що удар ворожого безпілотника по авто в прифронтовій громаді Запорізької області призвів до чергового поранення серед мирного населення. За словами голови обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова, 72-річний чоловік постраждав під час атаки російського дрона.