Росіяни здійснили удар по цивільному авто в Запорізькій області

Удар ворожого безпілотника по авто в прифронтовій громаді Запорізької області призвів до чергового поранення серед мирного населення. За словами голови обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова, 72-річний чоловік постраждав під час атаки російського дрона.

📢 «Росіяни вкотре полюють на цивільних мешканців. Ворожий дрон атакував автівку в прифронтовій громаді Запорізької області. Поранено 72-річного чоловіка», — заявив Федоров.

Як зазначають у ЗОВА, удар безпілотника по авто став черговим свідченням цілеспрямованих дій російських військових проти мирного населення. Це не перший випадок прицільної атаки на цивільну інфраструктуру та транспорт у регіоні.

💢 Загалом протягом останньої доби російські війська здійснили 454 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Обстріли були масованими та включали як артилерійські атаки, так і удари дронами та керованими авіабомбами.

Раніше стало відомо, що окупанти завдали удару керованими авіабомбами (КАБ) по місту Оріхів. Унаслідок цього постраждали щонайменше двоє мирних мешканців.

🚨 Місцева влада закликає мешканців прифронтових територій не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та без потреби не виїжджати у райони активних бойових дій.

☝️ Також нагадаємо, що в ніч на 12 травня російські війська завдали удару дронами по навчальному закладу в Корюківському районі Чернігівської області. Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА).