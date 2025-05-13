Вівторок, 13 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Росіяни здійснили удар по цивільному авто в Запорізькій області

Денис Молотов
Денис Молотов
Росіяни здійснили удар по цивільному авто в Запорізькій області

Удар ворожого безпілотника по авто в прифронтовій громаді Запорізької області призвів до чергового поранення серед мирного населення. За словами голови обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова, 72-річний чоловік постраждав під час атаки російського дрона.

Росіяни здійснили удар по цивільному авто в Запорізькій області📢 «Росіяни вкотре полюють на цивільних мешканців. Ворожий дрон атакував автівку в прифронтовій громаді Запорізької області. Поранено 72-річного чоловіка», — заявив Федоров.

Як зазначають у ЗОВА, удар безпілотника по авто став черговим свідченням цілеспрямованих дій російських військових проти мирного населення. Це не перший випадок прицільної атаки на цивільну інфраструктуру та транспорт у регіоні.

💢 Загалом протягом останньої доби російські війська здійснили 454 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Обстріли були масованими та включали як артилерійські атаки, так і удари дронами та керованими авіабомбами.

Раніше стало відомо, що окупанти завдали удару керованими авіабомбами (КАБ) по місту Оріхів. Унаслідок цього постраждали щонайменше двоє мирних мешканців.

🚨 Місцева влада закликає мешканців прифронтових територій не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та без потреби не виїжджати у райони активних бойових дій.

☝️ Також нагадаємо, що в ніч на 12 травня російські війська завдали удару дронами по навчальному закладу в Корюківському районі Чернігівської області. Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

У ніч на 13 травня протиповітряна оборона збила всі 10 дронів Shahed

ВІЙНА

упц мп перевірять на предмет пропаганди ідей “русского міра” – Кабмін

ПОДІЇ

Дефіцит бюджету Угорщини побив рекорд у квітні

ЕКОНОМІКА

Трамп ускладнив зусилля санкцій через вимогу до України – ЗМІ

ПОЛІТИКА

ЄС з багатьох поглядів гірший за Китай – Трамп

ПОЛІТИКА

Підтримка України стане темою саміту міністрів у Римі

ПОЛІТИКА

Половина боїв – на двох напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

“росія повинна зробити це без зволікання”: країни групи Веймар+ оприлюднили спільну заяву

ПОДІЇ

Генштаб: 133 боєзіткнення на фронті, ЗСУ відбили 50 атак на Покровському напрямку

ВІЙНА

Зеленський був змушений погодитися на переговори з путіним у Стамбулі, щоб не образити Трампа – ЗМІ

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип